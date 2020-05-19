Закрепиться выше $36 без новых позитивных драйверов Brent будет непросто - БКС

Краткосрочно волна роста цен на нефть может продолжиться, но закрепиться выше $36 без новых позитивных драйверов Brent будет непросто, говорится в комментарии "БКС Брокер".

"Июльские фьючерсы на Brent в понедельник почти достигли отметки $35 за баррель - двухмесячного максимума после стремительного падения котировок на фоне развала предыдущей сделки ОПЕК+ в начале марта. На дневном графике сторонники технического анализа могут разглядеть подобие фигуры "двойное дно", которая часто предвещает разворот в сторону роста и формирование восходящего тренда. В данном случае потенциал такого движения расположен в районе $55 за баррель. Однако фундаментальные факторы пока не позволяют всерьез рассматривать такие ценовые уровни до 2021 г. - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Краткосрочно волна роста может продолжиться, но закрепиться выше $36 без новых позитивных драйверов будет непросто. Тем более что риски второй волны эпидемии по-прежнему сохраняются".