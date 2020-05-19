Рубль растет к доллару и евро на старте торгов благодаря позитиву на внешних рынках

Москва. 19 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков и растущей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,4-72,53 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,48 руб./$1 (-19,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 79,29 руб./EUR1 (-1 копейка). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,31 копейки к уровню закрытия понедельника, до 75,54 рубля.

Доллар при этом оказался на 49,98 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,78 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря позитиву на внешних рынках и дорожающей нефти. Увеличению интереса инвесторов к рисковым активам способствуют новости о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) объявила, что начальный этап испытания вакцины против COVID-19 на людях дал положительные результаты.

В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Цены на нефть продолжают расти во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии до максимальных уровней с 11 марта. Поддержку рынку оказывает улучшение настроя трейдеров на фоне постепенного открытия экономик по всему миру, а также сигналы увеличения спроса при сокращении добычи.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК увеличилась на 0,63% - до $35,03 за баррель. По итогам торгов в понедельник июльские контракты подорожали на 7,1%, до $34,81 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 2,92% - до $32,75 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $31,82 за баррель, поднявшись на 8,1%.

Срок действия июньских контрактов на WTI истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подорожали к указанному времени на 1,01% - до $31,97 за баррель.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.