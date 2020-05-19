Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник попытается закрепиться выше 2700 пунктов

Аналитики оценивают внешний фон, сложившийся на утро вторника, как умеренно оптимистичный и рассчитывают на закрепление индекса Мосбиржи выше 2700 п.

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): " Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник уверенно выросли, но с технической точки зрения лишь вернулись в рамки диапазонов 2600-2700 и 1100-1170 пунктов соответственно. Пока индикаторы не преодолели апрельских максимумов 2713 пунктов и 1170 пунктов соответственно, техническая картина на рынке остается нейтральной. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2650-2730 пунктов.Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс, продолжая получать поддержку от сохранения мирового оптимизма. Темпы покупок, однако, заметно замедлились, что предупреждает о рисках отступления индексов от важных сопротивлений. На данный момент еще нельзя однозначно говорить о способности рисковых активов развить краткосрочное повышение, хотя предпосылки для такого сценария и наблюдаются".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Поводы для роста зыбкие и уж точно кратковременные. Похоже, что вчера они были отыграны полностью: сегодня американские фьючерсы торгуются около нуля, слабо снижается нефть. Не исключено, что если рынки срочно не получат порцию позитивной информации, то инвесторы начнут фиксировать вчерашнюю хорошую прибыль, что в условиях боковика вполне логично. Поэтому ждем открытия российских торгов около нуля, быть может с небольшим минусом, а потом снижения".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,4-1%, в диапазоне 2705-2720 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2740, 2750 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи продолжит повышение на инерции роста понедельника. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Российский рынок акций, в понедельник заметно прибавивший по основным индексам, отыгрывая заметное улучшение внешнего фона, во вторник может взять паузу в росте в ожидании развития событий на рынке нефти. Специалист считает, что индекс Мосбиржи будет проторговывать район 2700 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов вторника в России остаётся позитивным. Азиатские индексы растут, нефть сохраняет динамику роста, дорожают металлы. Ждём попытки подняться выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, а также дальнейшего укрепления рубля".