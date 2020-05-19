Инвесторы в ОФЗ пока продолжат отыгрывать идею перехода к стимулирующей монетарной политике - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что до заседания ЦБ РФ в июне инвесторы в ОФЗ продолжат отыгрывать идею перехода к стимулирующей монетарной политике, говорится в комментарии.

Кривая доходности ОФЗ в понедельник сместилась вниз еще на 8-10 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 опустилась до 5,45% (-10 б.п.), 3-летних ОФЗ 26211 - до 4,69% годовых (-8 б.п.).

Ралли на рынке рублевых облигаций стимулируют ожидания снижения ключевой ставки 19 июня на 100 б.п. (до 4,5%), а также рост оптимизма на глобальных рынках, отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

"При реализации сценария снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. целью по доходности 10-летних ОФЗ видим уровень 5,25-5,35% годовых. Ожидаем, что до заседания ЦБ РФ инвесторы в ОФЗ продолжат отыгрывать идею перехода к стимулирующей монетарной политике. Замедление инфляции в мае, падение потребительского спроса, а также нулевые ставки мировых Центробанков выступают факторами в пользу снижения ключевой ставки ЦБ РФ с большим шагом", - указывает специалист.