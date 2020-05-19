Торги по индексу Мосбиржи начнутся в диапазоне 2705-2720 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Торги по индексу Мосбиржи во вторник начнутся в диапазоне 2705-2720 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,4-1%, в диапазоне 2705-2720 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2740, 2750 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи продолжит повышение на инерции роста понедельника. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине вторника останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход торгов в России также может оказать публикация апрельской статистики по количеству выданных разрешений на строительства и закладок новых домов в США (15:30 мск), отмечает В. Манжос.