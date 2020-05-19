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19 мая 2020 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 19 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник, продемонстрировав лучшую динамику более чем за месяц, на фоне новостей о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Акции Moderna Inc. (SPB: MRNA) взлетели почти на 20% после того, как американская биотехнологическая компания объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Подъему котировок также способствовал оптимизм по поводу перезапуска крупнейших мировых экономик и заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Председатель ФРС в телевизионном интервью в воскресенье заявил, что текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом. Однако он ожидает относительно быстрого восстановления. Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП может упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса COVID-19, сказал Пауэлл в эфире телеканала CBS. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник вслед за американскими фондовыми рынками на фоне новостей о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса COVID-19. Японский индекс Nikkei вырос на 1,6%. В ходе торгов индикатор поднимался до максимума за 9 недель на фоне надежд на то, что постепенное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, будет стимулировать рост мировой экономики. Китайский индикатор Shanghai Composite растет на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 2%. Южнокорейский индекс Kospi повышается на 2,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,2% (в определенный момент он достигал максимального значения за 9 недель на фоне надежд на постепенное восстановление экономики).

В свою очередь цены на нефть продолжают расти во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии до максимальных уровней с 11 марта. Поддержку рынку оказывает улучшение настроя трейдеров на фоне постепенного открытия экономик по всему миру, а также сигналы увеличения спроса при сокращении добычи. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $35,19 за баррель, что на 1,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник июльские контракты подорожали на 7,1%, до $34,81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,55% - до $32,14 за баррель.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,621 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,658 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 мая снизился всего на 0,004% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (16-18 мая) 0,055%, поднявшись до 688,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,48%), "МТС-001P-06" (+1,1%) и "Газпромбанк-001Р-14Р" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-04" (-0,96%), "РЖД-001P-05R" (-0,9%) и "ЕвроХим-001P-03" (-0,65%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей на уровне 5,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,99% годовых. Сбор заявок прошел 18 мая. Техразмещение предварительно запланировано на 22 мая. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле, разместив 3-летние облигации серии БО-002P-02 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

Альфа-банк планирует 19 мая принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-06 объемом от 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,8-6,0% годовых, что соответствует доходности к погашению через 1 год в диапазоне 5,88-6,09% годовых. Срок обращения выпуска - 366 дней. Техразмещение предварительно запланировано на 4 июня.

Совкомбанк планирует провести 19 мая сбор заявок инвесторов на выпуск 3-летних облигаций объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 6,50-6,75% годовых. Ориентиру по ставке соответствует доходность погашению на уровне 6,66-6,92% годовых. Купоны квартальные, организатором размещения банк выступает самостоятельно. Дата техразмещения будет объявлена позднее.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 20 мая будет собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит 6,8-7,0% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4 года в диапазоне 6,92-7,12% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 27 мая. Компания планирует выкупить четыре выпуска облигаций серий 001P-01, 001P-06, 001P-09 и 001P-10 общим объемом до 40 млрд рублей. Соответствующее решение об офертах компания планирует принять в рамках годового собрания акционеров, которое состоится 27 июня. Все четыре выпуска бондов 10-летние. Облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2015 года по ставке 9,75% годовых. Выпуск 001Р-02 объемом 15 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых. Выпуски серий 001Р-09 и 001Р-09 общим объемом 20 млрд рублей были размещены в марте и апреле 2019 года по ставке 9,9% годовых. Плановые оферты по займам предстоят в 2022 году.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) перенесла с 27 на 21 мая сбор заявок инвесторов на три выпуска 10-летних бондов с офертами через 5 лет серий БО-03, БО-04, БО-05 общим объемом от 15 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение выпусков запланировано на 25 мая. У эмитента нет рублевых облигаций в обращении.

ПАО "СИБУР Холдинг" планирует собирать 21 мая заявки на облигации серий БО-01 и БО-02 объемом 5 млрд и 10 млрд рублей соответственно со сроком обращения 10 лет и офертой через 2,5 года. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,70-5,85% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 5,78-5,94% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая. В марте 2020 года ПАО "СИБУР Холдинг" приняло решение досрочно погасить облигации 12-й серии объемом 10 млрд рублей. Погашение состоялось 25 марта, в дату окончания 7-го купонного периода.

АО "Трансмашхолдинг" 22 мая планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии ПБО-05 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - 6,25-6,40% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,35-6,50% годовых. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 мая. В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре прошлого года. Она разместила 5-летний выпуск объемом 10 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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