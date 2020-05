Brent подорожала до $35,07 за баррель

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник, продемонстрировав лучшую динамику более чем за месяц, на фоне новостей о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Акции Moderna Inc. (SPB: MRNA) взлетели почти на 20% после того, как американская биотехнологическая компания объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Подъему котировок также способствовал оптимизм по поводу перезапуска крупнейших мировых экономик и заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Председатель ФРС в телевизионном интервью в воскресенье заявил, что текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом. Однако он ожидает относительно быстрого восстановления.

Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП может упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса COVID-19, сказал Пауэлл в эфире телеканала CBS. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он.

Глава Федрезерва предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией. "Должен быть более короткий спад", - считает он. Рецессия 1930-х годов длилась около десяти лет.

В понедельник Пауэлл подтвердил, что ФРС будет использовать "весь спектр инструментов" для поддержки экономики.

Комментарии Пауэлла вместе с данными о положительных результатах клинических испытаний вакцины от коронавируса подтолкнули рынки вверх, отмечает главный инвестиционный стратег John Hancock Investment Management Мэтт Мискин. По словам эксперта, которого цитирует Bloomberg, это свидетельствует о том, как быстро могут меняться настроения в текущих условиях.

Бумаги компаний, которые выиграют от перезапуска экономик, подскочили в цене. Котировки акций Walt Disney Co. (SPB: DIS) выросли на 7,2%, MGM Resorts International - на 10,5%, Carnival Corp. (SPB: CCL) - на 15,2%. Акции авиакомпаний Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. и United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. прибавили 13,9% и 21,2% соответственно.

Также подорожали акции банков. Цена бумаг Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) поднялась на 8,8%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - почти на 7%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 9%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 5,3%.

Котировки бумаг Tesla Inc. (SPB: TSLA) повысились на 1,8%. Власти округа Аламида, штат Калифорния, одобрили план американского производителя электромобилей по возобновлению работы на заводе во Фримонте, пишет газета San Francisco Chronicle со ссылкой на письмо вице-президента компании по вопросам защиты окружающей среды, здравоохранения и безопасности Лори Шелби.

Бумаги американского оператора связи T-Mobile US Inc. подорожали на 4,7%. Как пишет газета The Wall Street Journal, японская SoftBank Group Corp. ведет переговоры о продаже существенной части своей доли в T-Mobile US телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG.

Рыночная стоимость American Express Co. (SPB: AXP) (AmEx) увеличилась на 7,5%. Объем кредитов по картам AmEx, одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, в США в апреле сократился на 8,8% по сравнению с мартом, говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Капитализация Hertz Global Holdings Inc. подскочила на 20,1%. Американская компания, занимающаяся прокатом автомобилей, в понедельник объявила о назначении Пола Стоуна на должность президента и главного исполнительного директора. Стоун сменит на этом посту Кэтрин Маринелло, которая возглавляла компанию на протяжении 3,5 лет.

Акции Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. подорожали на 3,5%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, планирует сократить еще около 3 тыс. рабочих мест вдобавок к 3,7 тыс., о сокращении которых было объявлено менее двух недель назад, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на электронное письмо, которое разослал генеральный директор Uber Дара Хосровшахи своим сотрудникам.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 911,95 пункта (3,85%) - до 24597,37 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 90,21 пункта (3,15%) и составил 2953,91 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 220,27 пункта (2,44%) - до 9234,83 пункта.

Индексы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали сильнейший однодневный подъем с 8 апреля, тогда как рост Nasdaq стал максимальным с 29 апреля.

При этом Dow Jones и S&P 500 вышли в плюс с начала мая, несмотря на потери прошлой недели, они прибавили за этот месяц 1,5% и 3,2% соответственно. Nasdaq поднялся на 6,8% за этот период.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник вслед за американскими фондовыми рынками на фоне новостей о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая". Акции компании по итогам торгов в США в понедельник взлетели почти на 20%.

"Оптимизм по поводу открытия экономик и испытаний вакцины от коронавируса способствует росту рынков акций и цен на нефть и ослаблению доллара", - пишет главный стратег AxiCorp на глобальных рынках Стивен Иннс.

Японский индекс Nikkei повышается на 2,1%. В ходе торгов индекс поднимался до максимума за десять недель на фоне надежд инвесторов на то, что постепенное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, будет стимулировать рост мировой экономики.

Объем промпроизводства в Японии в марте сократился на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, показали окончательные официальные данные. Это самый существенный спад с октября прошлого года. Показатель совпал с предварительным значением и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Месяцем ранее промпроизводство снизилось на 0,3%.

Промпроизводство в марте относительно того же месяца 2019 года сократилось на 5,2% после падения на 5,7% в предыдущий месяц. Таким образом, показатель снижался шестой месяц подряд. Его значение также совпало с предварительными данными и ожиданиями экспертов.

Акции японского производителя стали Nippon Steel дорожают на 7,15%. Цена SoftBank снижается на 2,7% после того, как телекоммуникационная компания отчиталась о существенном убытке в завершившемся финансовом году.

Китайский индикатор Shanghai Composite растет на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 2%.

Капитализация инвестиционного фонда Link Real Estate Investment увеличивается на 3,9% в ходе торгов в Гонконге, котировки акций нефтяной компании PetroChina растут на 3,3%.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 2,4%.

Стоимость бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics увеличивается на 3,1% на торгах в Сеуле, акции производителя потребительской электроники LG Electronics дорожают на 3%.

Австралийский S&P/ASX 200 растет на 2,2%. В определенный момент торгов он достиг максимального значения за девять недель на фоне надежд на постепенное восстановление экономики, пишет Trading Economics.

Акции австралийской горнодобывающей компании BHP прибавляют 4,9%, цена бумаг Rio Tinto растет на 4,2%. Котировки акций Commonwealth Bank поднимаются на 1,8%, Westpac Banking - на 2,6%.

Цены на нефть продолжают расти во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии до максимальных уровней с 11 марта.

Поддержку рынку оказывает улучшение настроя трейдеров на фоне постепенного открытия экономик по всему миру, а также сигналы увеличения спроса при сокращении добычи.

"Отложенный спрос, введенные стимулы, а также историческое сокращение добычи способствуют росту оптимизма на рынке наряду с реальным повышением спроса на нефть", - отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК составляет $35,07 за баррель, что на $0,26 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник июльские контракты подорожали на $2,31 (7,1%), до $34,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,73 (2,29%) - до $32,55 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $31,82 за баррель, поднявшись на $2,39 (8,1%).

Срок действия июньских контрактов на WTI истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подорожали 19 мая на $0,31 (0,98%) - до $31,96 за баррель.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

Рост оптимизма в отношении спроса на нефть, возможно, обоснован, учитывая, что производственная активность в Китае восстанавливается, и виден отложенный спрос на бензин, поскольку жители КНР начали вновь пользоваться автомобилями, отмечают эксперты AxiCorp.