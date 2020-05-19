Утром вторника нет четких ориентиров для инвесторов в рубль - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отмечает, что во вторник перед открытием российского рынка для рубля сложился нейтральный внешний фон. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, днем ранее вплотную подойдя к отметке 35 долларов за баррель, с утра сохранил позиции у уровней закрытия понедельника. Большинство валют развивающихся стран в начале дня демонстрирует разнонаправленное движение, что не дает четких ориентиров для инвесторов в рубль, говорится в комментарии банка.

"На таком фоне в начале торгов ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций чуть выше 72,5. При этом в дальнейшем американская валюта может получить поддержку со стороны рынка энергоносителей, где, на наш взгляд, пока маловероятен выход вверх из диапазона 32-35 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent. Это позволит доллару отыграть часть потерь понедельника и даже предпринять попытку тестирования уровня 73 рубля, который в текущий момент перешел в разряд сопротивлений. Отметим, что в понедельник американская валюта вышла вниз из диапазона 73-75 рублей в котором двигалась с 23 апреля, что может говорить в пользу продолжения снижения", - пишет Б. Зварич.