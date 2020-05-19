Покупки акций стоит совершать лишь спекулятивно и с короткими "стопами" - "Алор Брокер"

Поводов для продолжения роста акций нет, покупки стоит совершать лишь спекулятивно и с короткими "стопами", говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Американские фьючерсы во вторник торгуются около нуля, слабо снижается нефть. Не исключено, что если рынки срочно не получат порцию позитивной информации, то инвесторы начнут фиксировать хорошую прибыль понедельника, что в условиях "боковика" вполне логично. Поэтому ждем открытия российских торгов около нуля, быть может, с небольшим "минусом", а потом снижения, - указывает аналитик Алексей Антонов. - Следует отметить, что с прошлой недели российский рынок акций торговался хуже западных "коллег". Это отчасти связано с пересмотром отношения инвесторов к дивидендам - закрытия дивидендных "гэпов" по ряду бумаг в этом году можно будет ждать месяцами. Учитывая рост фондовой Америки в понедельник на 3,2-3,8%%, нельзя сказать, что российский рынок акций рос опережающими темпами. Учитывая потенциальную слабость российской экономики, покупки стоит совершать лишь спекулятивно и с короткими "стопами".