Фундаментальных причин для роста рубля нет - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль на общем оптимизме и росте нефти завершила торги понедельника в районе сильной поддержки 72,7. Фундаментальных причин для роста рубля нет по причине слабости российской экономики, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Однако в отсутствии спроса на валюту со стороны импортеров и на спекулятивных атаках рублевых "быков" пара может попытаться пробить данную отметку и попробовать уйти в район 71. Но это менее вероятный сценарий. Мы все-таки ждем начала разворота пары доллар-рубль от нынешнего уровня вверх", - указывает специалист компании.