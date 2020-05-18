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18 мая 2020 года 19:49

Рубль вечером дорожает к доллару и евро благодаря нефти и интересу к риску

Москва. 18 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти и увеличению спроса на рисковые активы.

Курс доллара США составил 72,71 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 87,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,26 руб./EUR1, подешевев на 36,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 64,44 копейки - до 75,66 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дорожает к доллару и евро на вечерних торгах благодаря позитивным настроениям на внешних рынках. Инвесторы отыгрывают новости о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Их оптимизму также способствуют надежды по поводу перезапуска крупнейших мировых экономик и заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) в понедельник объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты, сообщают СМИ США. В компании указали, что в ходе проведенных исследований на первой фазе клинических исследований вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая". В Moderna рассчитывают в июле 2020 года приступить к следующему этапу испытаний вакцины.

Председатель ФРС в телевизионном интервью в воскресенье заявил, что текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом. Однако он ожидает относительно быстрого восстановления. Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса COVID-19, сказал Пауэлл. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он.

Глава Федрезерва предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией. "Должен быть более короткий спад", - считает он. Депрессия 1930-х годов длилась около десяти лет.

Негативным фактором для рисковых валют продолжают оставаться разногласия между США и Китаем. Так, в пятницу стало известно, что администрация президента США предприняла шаги для блокировки поставок полупроводников для китайской компании Huawei. Министерство торговли США сообщило, что "стратегически сфокусировалось на приобретении Huawei чипов, являющихся продуктом определенного ПО и технологий США".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 8,86% - до $35,38 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 10,64% - до $32,66 за баррель.

Июньский контракт на WTI истекает во вторник. Месяцем ранее цена истекающего майского фьючерса впервые в истории стала отрицательной, опустившись до минус $37,63 за баррель. Как отмечает Bloomberg, повторение этого сценария стало крайне маловероятным после вступления с силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, а также на фоне признаков восстановления спроса и снижения добычи в США.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохамед Баркиндо заявил в интервью Bloomberg Television, что прогноз на второе полугодие 2020 года более позитивный, поскольку мировая экономика будет восстанавливаться.

Тем временем число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов.

Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в понедельник рубль уверенно растет, в частности, его курс относительно доллара США укреплялся до отметки 72,6 руб./$1. "Укреплению российской валюты способствовал в первую очередь рост цен на нефть. Баррель марки Brent дорожал в понедельник на 10% и превысил отметку $35 на ожиданиях скорого восстановления спроса по мере снятия карантинных мер в различных странах. Также покупке рубля способствует ралли в ОФЗ, которое продолжается с середины прошлой недели. На наш взгляд, потенциал роста российского рынка несколько ограничен, так как для дальнейшего восходящего тренда в нефтяных контрактах нужно подтверждение роста спроса на сырье до уровней, предшествовавших началу пандемии. Также возможно ограниченное движение в ОФЗ, в котировках которых уже закладываются ожидания снижения ключевой ставки до нейтральных относительно инфляции уровней", - полагает Союнов.

"В пользу рубля на текущей неделе работает налоговый период и дорожающая нефть. Кроме того, в среднесрочной перспективе поводом для усиления "россиянина" служат ранее сделанные заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возможном снижении ставки на 50-100 базисных пунктов в рамках июньского заседания", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Российские активы следуют мировым тенденциям, однако на фоне растущих нефтяных котировок и усиливающихся ожиданий смягчения ДКП Банком России укреплению валюты может поспособствовать повышенный интерес иностранных инвесторов к рублевому сегменту. Сейчас курс находится ниже 73 руб./$1, спрос на российские активы может подтолкнуть его к небольшому снижению, тем не менее, мы не ждем существенного укрепления рубля от текущего уровня в ближайшее время", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ в рамках бюджетного правила 14 мая продал валюту на 11,4 млрд рублей, 13 и 12 мая объем продаж валюты составил также по 11,4 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 мая на 22,58 копейки, до 72,9798 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,57 копейки, до 78,9422 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в понедельник на 47,51 копейки по отношению к пятнице и составил 72,9114 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 59,99 копейки и составил 72,8852 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 961,018 млн, из которых $673,548 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 287,47 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 38,3 копейки, до 78,8906 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 56,06 копейки и составил 78,9156 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR508,586 млн, из которых EUR198,968 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR309,618 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,6% годовых, ставка MosPrime Rat по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 5,72% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяцев остались на прежнем уровне - 6,0% и 6,06% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 6,08% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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