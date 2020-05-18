БКС Глобал Маркетс добавил в список фаворитов ФосАгро, список аутсайдеров не изменился

"БКС Глобал Маркетс" добавил в список фаворитов ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, теперь находятся "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Московская биржа" (MOEX: MOEX), "Газпром" (MOEX: GAZP), "Россети" (MOEX: RSTI), "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС), "ФосАгро".

"Мы включили в список фаворитов "ФосАгро" - компания устойчива к волатильности, а объемы во втором квартале 2020 года ожидаются сильными. "Газпром" остается в списке фаворитов на фоне планов сократить капзатраты на 20% в 2020 году, а также высвобождения части оборотного капитала, дивдоходность составит 8% за 2019 год и около 6% за 2020 год. Нам по-прежнему нравится "РусГидро" - мы ждем, что компания 4 июня опубликует сильные финансовые результаты за первый квартал 2020 года по МСФО. "Россети" остаются в нашем списке за счет объявления дивидендов с текущей доходностью 8,5%, а также на фоне тарифного регулирования, что должно улучшить финансовые перспективе компании. Мы считаем "Мосбиржу" лучшей компанией в финансовом секторе. МТС сохраняет устойчивость, несмотря на макроэкономические факторы и самоизоляцию, дополнительную поддержку оказывают продолжающийся выкуп акций и неплохая дивдоходность", - говорится в обзоре.

Список компаний, бумаги которых будут показывать динамику котировок хуже рынка, был оставлен аналитиками "БКС Глобал Маркетс" без изменений. В список аутсайдеров по-прежнему входят "РусАл" (MOEX: RUAL), Сбербанк (MOEX: SBER), "Роснефть", "Северсталь" (MOEX: CHMF) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК).

"Замедление мировой производственной активности продолжает оказывать давление на котировки акций "РусАла". НЛМК и "Северсталь" остаются под давлением из-за негативных трендов на рынке стали. Мы оставляем Сбербанк в списке аутсайдеров, поскольку считаем компанию уязвимой в текущих неблагоприятных условиях. Мы сохраняем в нашем списке "Роснефть". Результаты за первый квартал 2020 года оказались слабыми (чистая прибыль стала глубоко отрицательной). Слабая динамика показателей сохранится и во втором квартале 2020 года, поскольку средняя цена, вероятно, снова снизится квартал к кварталу. Мы ожидаем, что DPS "Роснефти" (MOEX: ROSN) за первое полугодие 2020 года будет практически нулевым", - пишут эксперты.

Краткосрочная стратегия от "БКС Глобал Маркетс" включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.