Sova Capital понизила рекомендацию для акций Аэрофлота до "продавать" и оценку почти в 1,5 раза

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Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 80 рублей до 55 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать".

Эксперты ожидают резкого падения прибыли авиаперевозчика в 2020-2021 годах с последующим восстановлением в 2022 году, учитывая которое видят некоторые позитивные долгосрочные катализаторы для "Аэрофлота", такие как снижение цен на топливо и более высокая доходность пассажирооборота на международных направлениях. По их мнению, компания столкнется с ростом чистого долга во время пандемии коронавируса, поэтому аналитики понижают рекомендацию и прогнозную цену для ее бумаг.

"Ключевой негативный фактор для оценки "Аэрофлота" - его высокий леверидж: коэффициент Net Debt/EBITDA на 2020-2022 годы в диапазоне 41,8x-4,1x (в 2019 году на уровне 3,3x)", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 87,17 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 71,54 рубля за штуку.