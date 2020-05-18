Рынок ОФЗ на текущей неделе, вероятно, продолжит рост - Газпромбанк

Рынок ОФЗ на текущей неделе, вероятно, продолжит рост на ожиданиях по ставке, причем дополнительную поддержку оказывает укрепляющийся на фоне дорожающей нефти рубль, отмечается в обзоре Газпромбанка.

"Рынок ОФЗ на минувшей неделе продолжил отыгрывать ожидание существенного снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Среднесрочные и длинные выпуски, ранее отстававшие от краткосрочных, продемонстрировали опережающее снижение доходности, на 35-50 б.п., в то время как по коротким выпускам - 25-35 б.п. Спред 10-3 сократился за неделю на 10 б.п. до 82 б.п. На предстоящей неделе рынок ОФЗ, вероятно, продолжит рост на ожиданиях по ставке. Дополнительную поддержку оказывает укрепляющийся на фоне дорожающей нефти рубль. Среди внешних факторов влияния стоит отметить риск нарастания конфликта между США и Китаем, что может оказать негативное влияние на рисковые активы в целом", - комментируют аналитики Газпромбанка.

Банк России опубликовал график и ставки аукционов одномесячного и годового РЕПО. Первый аукцион сроком на один месяц состоится 25 мая, а на один год - 22 июня. Минимальная ставка по одномесячным аукционам будет равна ключевой ставке на момент заключения + 0,1 п.п. и не будет изменяться. По однолетним аукционам будет установлена плавающая ставка, равная ключевой +0,25 п.п. Эксперты Газпромбанка не исключают, что банки могут использовать долгосрочные аукционы для финансирования покупок ОФЗ, что окажет дополнительную поддержку спросу.