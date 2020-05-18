Sberbank Asset Management отмечает потенциал роста в корпоративных облигациях первого и второго эшелонов

Sberbank Asset Management в текущей ситуации видит потенциал в корпоративных облигациях первого и второго эшелонов, которые предлагают интересную премию по доходности к ставкам по ОФЗ, а также имеют высокие шансы на рост котировок в мае-июне, говорится в комментарии банка.

"Основной темой прошлой недели стали слабые статданные по экономикам развитых стран, - напоминает директор по инвестициям Sberbank Asset Management Ренат Малин. - Как при этом отметил глава ФРС США, восстановление американской экономики после снятия карантинных ограничений не будет быстрым, что негативно повлияло на рыночные настроения. Тем не менее котировки еврооблигаций развивающихся рынков продолжили восстановительный рост - при текущей конъюнктуре стимулы со стороны центробанков и правительств являются сильным фактором их поддержки. В результате еврооблигационные индексы снова выросли: индекс евробондов развивающихся стран Euro Cbonds IG Corporate EM прибавил 0,3%, индекс российских евробондов Euro Cbonds IG Russia поднялся на 0,4%".

Позитивные настроения сохранились на рублевом долговом рынке. Причиной этому стал рост цен на нефть (баррель марки Brent вырос на 5%), а также ожидания снижения ставки ЦБ РФ на июньском заседании. Кроме того, ЦБ объявил параметры месячного и годового РЕПО, что вызвало рост спроса на долгосрочные ОФЗ (такие госбумаги обеспечивают банкам положительную доходность за вычетом ставки РЕПО). В итоге индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили 2,0% и 0,5% соответственно. Увеличилась активность и на первичном корпоративном рынке. В частности, "Лента" разместила трехлетние облигации с купоном 6,3%.

"Основным драйвером роста рынка остается стимулирующая политика глобальных центробанков и правительств развитых и развивающихся стран, - указывает Р. Малин. - На таком фоне восстановительный рост евробондов продолжится. Кроме того, в условиях дальнейшего снятия карантинных ограничений настроения участников рынков могут улучшиться. На рублевом долговом рынке основной темой остается сильное смягчение денежно-кредитной политики российского центробанка. В текущей ситуации мы видим потенциал в корпоративных облигациях первого и второго эшелонов, которые предлагают интересную премию по доходности к ставкам по ОФЗ, а также имеют высокие шансы на рост котировок в мае-июне".