Raiffeisenbank снизил оценку акций и GDR НОВАТЭКа на 6-18%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank снизил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) с 1600 рублей до 1500 рублей и с $250 до $205 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика Андрея Полищука.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Существуют риски сдвигов новых СПГ-проектов, тем не менее небольшая коррекция срока реализации долгосрочных проектов несильно влияет на их стоимость. В большей степени оценки зависят от прогнозов цен на газ, которые, по нашему мнению, начнут постепенно восстанавливаться в следующем году. При этом в краткосрочной перспективе "НОВАТЭК" может увеличить добычу и реализацию газа на внутреннем рынке, где цены регулируются, за счет запуска Северо-Русского месторождения. При этом СПГ-проекты остаются рентабельными даже в текущих тяжелых рыночных условиях", - пишет Полищук.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в рублях):

Прогнозная цена НОВАТЭК - 205,0 (текущая цена - 136,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для акций, цены в рублях) 1500,0 (текущая цена - 1015,2), рекомендация - покупать.