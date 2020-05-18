Sberbank Asset Management изменяет краткосрочный прогноз по рублю до 72-74 за доллар, говорится в комментарии банка. "В ближайшей перспективе основными факторами, влияющими на курс рубля, будут динамика цен на нефть и отношение инвесторов к активам развивающихся стран. В случае улучшения рыночных настроений мы ожидаем курс рубля ближе к нижней границе указанного диапазона", - отмечает директор по инвестициям Sberbank Asset Management Ренат Малин.

Рубль в течение прошлой недели торговался в диапазоне 73-74,5 за доллар, за неделю российская валюта укрепилась на 0,1%. При этом индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 0,7%, что отчасти было обусловлено умеренно негативными настроениями на глобальных рынках. Поддержку рублю оказывали, в частности, такие факторы, как рост цены на нефть и повышенный спрос на ОФЗ на ожиданиях снижения ключевой ставки Банка России.