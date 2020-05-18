Sova Capital понизила рекомендацию для акций Аэрофлота до "продавать" и оценку почти в 1,5 раза

Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 80 рублей до 55 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 87,17 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 71,54 рубля за штуку.