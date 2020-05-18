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Главная / Мнения аналитиков / Восстановление котировок нефти и дорожающие металлы придают уверенности рублю - "Открытие Брокер"
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18 мая 2020 года 16:24
Восстановление котировок нефти и дорожающие металлы придают уверенности рублю - "Открытие Брокер"
Восстановление котировок нефти и дорожающие металлы придают уверенности рублю, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль укреплял свои позиции, констатирует ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. К середине московских торгов понедельника баррель Brent стоил около 2520 рублей. Ставки MosPrime составили 5,60% на день, 5,72% на неделю и 6,0% на месяц. "В пользу рубля на текущей неделе работает налоговый период и дорожающая нефть. Кроме того, в среднесрочной перспективе поводом для усиления "россиянина" служат заявления главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной о возможном снижении ставки на 50-100 базисных пунктов в рамках июньского заседания. Соответственно, мы наблюдаем снижение доходностей по ОФЗ", - указывает А. Кочетков.
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18 мая 2020 года 18:40
Рынок ОФЗ на текущей неделе, вероятно, продолжит рост на ожиданиях по ставке, причем дополнительную поддержку оказывает укрепляющийся на фоне дорожающей нефти рубль, отмечается в обзоре Газпромбанка. "Рынок ОФЗ на минувшей неделе продолжил отыгрывать ожидание существенного снижения ключевой... читать дальше
.18 мая 2020 года 18:14
(добавлены 3-4-й абзацы) Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 80 рублей до 55 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с... читать дальше
.18 мая 2020 года 17:54
Sberbank Asset Management отмечает потенциал роста в корпоративных облигациях первого и второго эшелонов
Sberbank Asset Management в текущей ситуации видит потенциал в корпоративных облигациях первого и второго эшелонов, которые предлагают интересную премию по доходности к ставкам по ОФЗ, а также имеют высокие шансы на рост котировок в мае-июне, говорится в комментарии банка. "Основной темой... читать дальше
.18 мая 2020 года 17:35
Raiffeisenbank снизил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) с 1600 рублей до 1500 рублей и с $250 до $205 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика Андрея Полищука. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.18 мая 2020 года 17:17
Sberbank Asset Management изменяет краткосрочный прогноз по рублю до 72-74 за доллар, говорится в комментарии банка. "В ближайшей перспективе основными факторами, влияющими на курс рубля, будут динамика цен на нефть и отношение инвесторов к активам развивающихся стран. В случае улучшения рыночных... читать дальше
.18 мая 2020 года 16:44
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 80 рублей до 55 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать". По... читать дальше
.18 мая 2020 года 15:52
rent, вышедшая из "боковика" $29-32, уперлась в локальное сопротивление на отметке $34,6 за баррель. В целом напрашивается небольшое коррекционное движение, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов, но если говорить о среднесрочных перспективах роста, то следующая отметка цели роста расположена... читать дальше
.18 мая 2020 года 15:35
Москва. 18 мая. Доллар и евро ускорили темпы снижения на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль усилил рост к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти и увеличению спроса на рисковые активы. читать дальше
.18 мая 2020 года 15:33
Факторов для укрепления рубля нет, можно ждать ослабления рубля в летние месяцы выше 80 за доллар, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "В условиях снятия большой части ограничительных мер в РФ уже в июне (= рост импорта товаров), сохранения низких цен на нефть, а также исчерпания запаса... читать дальше
.18 мая 2020 года 15:13
ндекс Мосбиржи за часть сессии понедельника перекрыл все падение предыдущей недели, констатирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Сейчас индекс вновь на отметках начала мая, рост внутри дня превышает 2,5%. Но максимальной отметкой, по мнению специалиста, может стать уровень 2680... читать дальше
.18 мая 2020 года 14:53
Julius Baer по-прежнему оценивает китайские акции как один из основных инструментов долгосрочного инвестирования
Julius Baer по-прежнему оценивает китайские акции как один из основных инструментов долгосрочного инвестирования и подтверждает их стратегический рейтинг "выше рынка", отмечается в комментарии аналитика банка Матье Рашете. "Президент США Дональд Трамп недавно призвал отменить планы главного... читать дальше
.18 мая 2020 года 14:18
Техническая картина по индексу S&P500 говорит о возможном периоде консолидации, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Риск новой волны коррекции также нельзя исключать, полагает аналитик компании Ален Сабитов. "Индикаторы RSI и MACD ухудшаются, хотя и остаются на значениях, которые... читать дальше
.18 мая 2020 года 13:51
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Facebook, считая их по-прежнему привлекательными для вложений на ближайший год, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Компания из года в год демонстрирует положительную динамику выручки и чистой прибыли на... читать дальше
.18 мая 2020 года 13:25
Дополнительное предложение валюты в преддверии уплаты налогов вряд ли значимо скажется на котировках рубля - "Нордеа банк"
Российская валюта на старте недели находится вблизи отметки 73 в паре с долларом и 79 в паре с евро, внешний фон умеренно оптимистичный, о чем свидетельствует рост фьючерсов на индекс S&P500, а также динамика основных азиатских индексов, говорится в обзоре "Нордеа банка". Дополнительное... читать дальше
.18 мая 2020 года 12:54
Валютный рынок в РФ остается хорошо сбалансированным, даже несмотря на значительное падение цен на нефть - "БКС Глобал Маркетс"
Валютный рынок в РФ остается хорошо сбалансированным, даже несмотря на значительное падение цен на нефть, что привело к ощутимому снижению объемов продажи валюты экспортерами, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". По мнению эксперта инвесткомпании Владимира Тихомирова, это позволило ЦБ снизить... читать дальше
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