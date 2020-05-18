Восстановление котировок нефти и дорожающие металлы придают уверенности рублю - "Открытие Брокер"

Восстановление котировок нефти и дорожающие металлы придают уверенности рублю, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль укреплял свои позиции, констатирует ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. К середине московских торгов понедельника баррель Brent стоил около 2520 рублей. Ставки MosPrime составили 5,60% на день, 5,72% на неделю и 6,0% на месяц.

"В пользу рубля на текущей неделе работает налоговый период и дорожающая нефть. Кроме того, в среднесрочной перспективе поводом для усиления "россиянина" служат заявления главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной о возможном снижении ставки на 50-100 базисных пунктов в рамках июньского заседания. Соответственно, мы наблюдаем снижение доходностей по ОФЗ", - указывает А. Кочетков.