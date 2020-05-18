Рубль усилил темпы роста к доллару и евро благодаря скачку нефти

Москва. 18 мая. Доллар и евро ускорили темпы снижения на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль усилил рост к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти и увеличению спроса на рисковые активы.

Курс доллара США составил 72,88 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 70,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,84 руб./EUR1, подешевев на 77,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 73,63 копейки - до 75,56 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 мая на 22,58 копейки, до 72,9798 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,57 копейки, до 78,9422 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и евро на дневных торгах на фоне активно дорожающей нефти и увеличению интереса к риску. Цены на нефть ускорили рост благодаря надеждам на восстановление равновесия спроса и предложения на рынке. Кроме того, инвесторы позитивно оценивают заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики.

Он сказал, что текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом. Однако Пауэлл ожидает относительно быстрого восстановления. Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса COVID-19, заявил Пауэлл в эфире телеканала CBS в выходные. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он.

Глава Федрезерва предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией. "Должен быть более короткий спад", - считает он. Депрессия 1930-х годов длилась около десяти лет.

Оптимизму на рынках способствуют и данные о существенном замедлении темпов прироста новых заражений коронавирусом, а также продолжение смягчения ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса в большинстве стран мира.

Бельгия в понедельник начинает вторую фазу поэтапного снятия ограничений, в частности, начнется постепенное возобновление занятий в системе начального и среднего образования, откроются музеи и некоторые исторические здания. Тем временем власти Италии в минувшие выходные приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня.

Негативным фактором для рисковых валют продолжают оставаться разногласия между США и Китаем. Так, в пятницу стало известно, что администрация президента США предприняла шаги для блокировки поставок полупроводников для китайской компании Huawei. Министерство торговли США сообщило, что "стратегически сфокусировалось на приобретении Huawei чипов, являющихся продуктом определенного ПО и технологий США".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 6,06% - до $34,47 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 8,5% - до $32,03 за баррель.

Июньский контракт на WTI истекает во вторник. Месяцем ранее цена истекающего майского фьючерса впервые в истории стала отрицательной, опустившись до минус $37,63 за баррель. Как отмечает Bloomberg, повторение этого сценария стало крайне маловероятным после вступления с силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, а также на фоне признаков восстановления спроса и снижения добычи в США.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохамед Баркиндо заявил в интервью Bloomberg Television, что прогноз на второе полугодие 2020 года более позитивный, поскольку мировая экономика будет восстанавливаться.

Тем временем число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов.

Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.

"Текущая неделя не богата на значимые события, поэтому динамика рубля будет определяться взаимной риторикой США и Китая, а также динамикой распространения вируса в мире на фоне смягчения режима карантинов. На текущую неделю приходится подготовка к пику налоговых платежей 25 мая. Однако при текущих уровнях цен на нефть объем налогов, уплачиваемых экспортерами в бюджет, довольно низок. В этой связи дополнительное предложение валюты на рынке в преддверии уплаты налогов вряд ли значимо скажется на котировках российской валюты. Внутренние факторы для рубля остаются прежними. Банк России продолжает ежедневные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила на сумму, эквивалентную 11,4 млрд рублей. Аукционы по размещению ОФЗ продолжают проходить успешно, в том числе при участии нерезидентов, создающих дополнительный спрос на российскую валюту", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Предстоящая неделя - последняя перед основными налоговыми выплатами мая, хотя объем сугубо сырьевых налогов заметно снизится из-за периода крайне низких цен на нефть. Основной неизвестной остается изменчивость внешних настроений и скорость восстановления импорта по мере снятия карантинных ограничений в регионах РФ. Безусловно, объемы импорта сократятся из-за падения спроса и слабого рубля, но эти эффекты могут быть все равно заметны на фоне сократившихся экспортных доходов, которые как раз начнут проявляться более явно. В итоге в краткосрочной перспективе повышенная волатильность курса рубля может сохраняться, хотя среднесрочно/долгосрочно (6-12 месяцев) рубль может торговаться на более крепких, чем сейчас, уровнях", - отметил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Российские активы следуют мировым тенденциям, однако на фоне растущих нефтяных котировок и усиливающихся ожиданий смягчения ДКП Банком России укреплению валюты может поспособствовать повышенный интерес иностранных инвесторов к рублевому сегменту. Сейчас курс находится ниже 73 руб./$1, спрос на российские активы может подтолкнуть его к небольшому снижению, тем не менее, мы не ждем существенного укрепления рубля от текущего уровня в ближайшее время", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ в рамках бюджетного правила 14 мая продал валюту на 11,4 млрд рублей, 13 и 12 мая объем продаж валюты составил также по 11,4 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,6% годовых, ставка MosPrime Rat по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 5,72% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяцев остались на прежнем уровне - 6,0% и 6,06% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 6,08% годовых.