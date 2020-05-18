Возможно ослабление рубля в летние месяцы выше 80 за доллар - Райффайзенбанк

Факторов для укрепления рубля нет, можно ждать ослабления рубля в летние месяцы выше 80 за доллар, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"В условиях снятия большой части ограничительных мер в РФ уже в июне (= рост импорта товаров), сохранения низких цен на нефть, а также исчерпания запаса ликвидных валютных активов в банковском секторе мы ожидаем ослабления рубля в летние месяцы (выше 80 руб./долл.). Этому также будет способствовать стимулирующая денежно-кредитная политика ЦБ РФ вместе с сокращением объема интервенций ЦБ РФ ( до уровня регулярных, так как дополнительные включаются при цене Urals ниже 25 долл./барр.)", - указывает аналитик банка Денис Порывай.