Julius Baer по-прежнему оценивает китайские акции как один из основных инструментов долгосрочного инвестирования и подтверждает их стратегический рейтинг "выше рынка", отмечается в комментарии аналитика банка Матье Рашете.

"Президент США Дональд Трамп недавно призвал отменить планы главного пенсионного фонда для госслужащих по инвестированию в китайские ценные бумаги. В то время как последствия для китайских депозитарных расписок, котирующихся на американском фондовом рынке, должны быть незначительными, существует риск того, что администрация США распространит ограничения на других американских инвесторов. Мы по-прежнему считаем китайские акции одним из основных инструментов долгосрочного инвестирования и подтверждаем наш стратегический рейтинг "выше рынка"", - отмечает эксперт Julius Baer .

Дональд Трамп призвал отменить планы главного пенсионного фонда для госслужащих по инвестированию в китайские акции. Этот шаг последовал за активизацией обвинений по поводу роли в возникновении вспышки COVID-19, которая продолжалась последние несколько недель. Хотя последствия для китайских депозитарных расписок (ADR), котирующихся на американском фондовом рынке, должны быть несущественными, по мнению М. Рашете, есть риск того, что администрация США распространит ограничения на других американских инвесторов. Это может стать серьезным негативным фактором, учитывая, что, согласно недавнему исследованию Bank of America Merrill Lynch, американские инвесторы владеют позициями на сумму около 5,4 трлн долл. США в 100 крупнейших китайских компаниях, АДР которых размещены в Америке.

"Подобная политика, в первую очередь, повлияет на эти акции и ускорит тенденцию возвращения китайских АДР в Гонконг для вторичного листинга, - полагает эксперт Julius Baer. - На данном этапе распространение политики отказа от инвестиций в китайские ценные бумаги на других американских инвесторов остается риском маловероятного события. Тем не менее, ввиду недавней напряженности в отношениях между Китаем и США, которая, вероятно, сохранится в преддверии президентских выборов в США, потенциал китайских акций в краткосрочной перспективе снизился. Мы по-прежнему рассматриваем китайские акции в качестве одного из основных инструментов долгосрочного инвестирования и подтверждаем наш стратегический рейтинг "выше рынка". Последние данные о деловой активности в Китае свидетельствуют о расширении восстановительного роста, и мы ожидаем, что китайская экономика достигнет докризисного уровня производства уже в конце 2020 года, что должно поддержать рынок акций".