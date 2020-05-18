Техническая картина по индексу S&P500 говорит о возможном периоде консолидации - ИК "Фридом Финанс"

Техническая картина по индексу S&P500 говорит о возможном периоде консолидации, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Риск новой волны коррекции также нельзя исключать, полагает аналитик компании Ален Сабитов.

"Индикаторы RSI и MACD ухудшаются, хотя и остаются на значениях, которые свидетельствует о сохраняющемся моменте. Индекс широкого рынка не смог преодолеть линию сопротивления на уровне 2940 пунктов, тянущуюся с максимумов 2018 года. Поддержкой для него по-прежнему выступает 50- дневная средняя в районе 2715 пунктов. Таким образом, наиболее вероятно боковое движение в диапазоне 2710-2940 пунктов", - отмечает Ален Сабитов.

Мировые фондовые площадки в понедельник демонстрируют позитивную динамику. Оптимизм инвесторов поддерживается смягчением карантинных мер и ожиданием возобновления экономической активности. Темпы заболеваемости коронавирусом продолжают плавно снижаться в США, что обнадеживает инвесторов. В Калифорнии после снятия части ограничительных мер экономическая активность возобновилась на 75%. Apple объявила об открытии 25 торговых точек в США, доведя количество работающих магазинов в мире до 100. "Восстановление активности укрепляет веру инвесторов в то, что худшее позади. В то же время страхи по поводу второй волны эпидемии остаются фактором риска, как и возможная эскалация конфликта США и Китая", - заключает эксперт ИК "Фридом Финанс".