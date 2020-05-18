ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Facebook, считая их по-прежнему привлекательными для вложений на ближайший год, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Компания из года в год демонстрирует положительную динамику выручки и чистой прибыли на акцию, а также показателей посещаемости соцсетей. За период с начала года акции Facebook пребывают в минусе лишь на 0,6% в сравнении с потерями американского рынка в размере 12,6%. Акции Facebook находятся в числе наших долгосрочных рекомендаций на покупку. Опубликованная компанией отчетность за первый квартал не разочаровала нас, уверенная положительная динамика основных показателей сохранилась, несмотря на пандемию коронавируса. Мы по-прежнему считаем акции компании привлекательными для вложений на ближайший год". - отмечает З. Саидова.

Facebook - разработчик и оператор социальных сетей, позволяющих людям общаться с помощью мобильных устройств и компьютеров. Рыночная капитализация Facebook составляет $593,95 млрд. Среди продуктов компании - одноименная социальная сеть Facebook, самая популярная в мире, имеющая свыше 2,6 млрд ежемесячных активных пользователей. Также компании принадлежат общеизвестные и популярные в глобальном масштабе сервисы Instagram и WhatsApp.