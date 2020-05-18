Дополнительное предложение валюты в преддверии уплаты налогов вряд ли значимо скажется на котировках рубля - "Нордеа банк"

Российская валюта на старте недели находится вблизи отметки 73 в паре с долларом и 79 в паре с евро, внешний фон умеренно оптимистичный, о чем свидетельствует рост фьючерсов на индекс S&P500, а также динамика основных азиатских индексов, говорится в обзоре "Нордеа банка". Дополнительное предложение валюты на рынке в преддверии уплаты налогов вряд ли значимо скажется на котировках российской валюты.

Цены на нефть в существенном плюсе вблизи отметки 34 долл./бар., что также выступает фактором поддержки для рубля. "Текущая неделя не богата на значимые события, поэтому динамика рубля будет определяться взаимной риторикой США и Китая, а также динамикой распространения вируса в мире на фоне смягчения режима карантинов. На текущую неделю приходится подготовка к пику налоговых платежей 25 мая. Однако при текущих уровнях цен на нефть объем налогов, уплачиваемых экспортерами в бюджет, довольно низок", - отмечают эксперты банка.

Дополнительное предложение валюты на рынке в преддверии уплаты налогов вряд ли значимо скажется на котировках российской валюты, уверены в "Нордеа банке". "Внутренние фактор для рубля остаются прежними. Банк России продолжает ежедневные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила на сумму, эквивалентную 11,4 млрд руб. Аукционы по размещению ОФЗ продолжают проходить успешно, в том числе при участии нерезидентов, создающих дополнительный спрос на российскую валюту. В текущих условиях сохраняет свою актуальность наш прогноз по динамике курса, опубликованный в апреле. Ключевым фактором риска выступает обострение отношений между США и Китаем", - указывают аналитики банка.