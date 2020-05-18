Валютный рынок в РФ остается хорошо сбалансированным, даже несмотря на значительное падение цен на нефть - "БКС Глобал Маркетс"

Валютный рынок в РФ остается хорошо сбалансированным, даже несмотря на значительное падение цен на нефть, что привело к ощутимому снижению объемов продажи валюты экспортерами, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". По мнению эксперта инвесткомпании Владимира Тихомирова, это позволило ЦБ снизить объем дневных валютных интервенций: после достижения пика в $300 млн 22 апреля, продажи валюты ЦБ в последние недели постепенно снижались и 12-13 мая упали до $150 млн.

"После сигнала Набиуллиной о возможности нового "существенного" снижения ставки в ближайшее время рынок, как показывает кривая доходностей суверенных облигаций, теперь ожидает в июне ставку ЦБ на уровне 5%, - отмечает В. Тихомиров. - Мы также придерживаемся мнения, что ключевая ставка Банка России в следующем месяце снизится на 50 б.п. Тем не менее в отношении дальнейших шагов мы продолжаем придерживаться неконсенсусного взгляда: мы ожидаем, что после снижения ставки до 5% в июне ЦБ может начать цикл повышения ставки уже в конце 3К20 или в 4К20, если инфляционный тренд продолжит усиливаться. По нашему прогнозу, ставка ЦБ в конце 2020 г. может составить 5,75-6%; в конце 2021 г. - 5,5-5,75%".

Тем временем ЦБ продолжает оптимистично оценивать перспективу резкого замедления инфляции уже в ближайшее время. После того, как на прошедшей неделе Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию, Банк России в своем комментарии об инфляции на потребительском рынке подчеркнул, что эти данные говорят о быстром росте дезинфляционных факторов, что повышает вероятность скорой стабилизации темпов роста годовой инфляции. "Мы, однако, продолжаем считать, что наиболее показательным для определения инфляционного тренда будет период между июлем и октябрем 2020 г., когда в полной мере проявится фактор базы, а также увеличится ясность в отношении перспектив урожая и динамики российской и мировой экономик". - заключает эксперт "БКС Глобал Маркетс" .