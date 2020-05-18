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Главная / Мнения аналитиков / Размещение новых бондов Магнита, скорее всего, пройдет по нижней границе ориентира ставки первого купона - "Уралсиб"
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18 мая 2020 года 12:23
Размещение новых бондов Магнита, скорее всего, пройдет по нижней границе ориентира ставки первого купона - "Уралсиб"
"Уралсиб" ждет формирования книги заявок на новый выпуск бондов Магнита по нижней границе ориентира ставки первого купона, говорится в комментарии аналитика корпорации Ольги Стериной. ПАО "Магнит" (ВВ/-/-) в понедельник с 11:00 до 15:00 принимает заявки на выпуск серии БО-002Р-03 объемом 15 млрд руб. Срок обращения составляет три года, оферты не предусмотрено. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки первого купона в размере 6,15-6,25% годовых, что транслируется в ориентир доходности 6,24-6,35% годовых и премию к кривой ОФЗ около 145-155 б.п. "Магнит частый гость на рынке рублевого долга, сейчас у эмитента в обращении семь выпусков, последний из которых был размещен в апреле этого года под ставку купона 6,7% годовых и тоже на трехлетний срок. Сейчас на вторичном рынке Магнит БО-002Р-02 предлагает доходность порядка 6,25% годовых, соответственно, размещение нового выпуска мы ждем по нижней границе заявленного ориентира. Дата начала торгов на бирже будет объявлена позднее", - отмечает аналитик "Уралсиба".
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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