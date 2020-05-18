Рынок акций РФ утром отыграл потери предыдущей недели на фоне общемирового оптимизма

Москва. 18 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник отыграл потери минувшей недели на фоне подъема внешних фондовых площадок после заявлений главы Федрезерва и раллирующей нефти на ожиданиях постепенного устранения дисбаланса спроса и предложения; лидируют в росте бумаги нефтяных компаний во главе с "Татнефтью", а исключение составили просевшие акции "Башнефти" на дивидендных новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2649,41 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1144,08 пункта (+3,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,8%.

Доллар упал до 72,93 рубля (-0,65 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+4,8% и +3,4% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (+3,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2% и +2,8% "префы").

Совет директоров АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%, до 14,25 рубля) рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2019 год 0,13 руб. на обыкновенную акцию (2,6 руб. на одну GDR), говорится в материалах компании. Общая сумма, которая будет направлена на выплату дивидендов, может составить 1,25 млрд руб.

Просели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%) и "Башнефти" (-0,7% и -4,8% "префы"), давление на последние оказали рекомендации менеджмента компании по размеру дивидендов за 2019 год.

Совет директоров "Башнефти" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов 19,15 млрд рублей - 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. По итогам 2018 года компания выплачивала дивиденды из расчета 158,95 рубля на каждый вид акций.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник внешние сигналы говорят о преобладании покупок в течение дня. Пик перепроизводства на рынке нефти пройден, дивидендный сезон в разгаре, сделка ОПЕК+ работает - все это оказывает поддержку рынку акций РФ.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, полное восстановление экономики США, по заявлениям председателя ФРС, возможно лишь при появлении вакцины против COVID-19. Он также подчеркнул необходимость поддержки для бизнеса и граждан еще в течение 3-6 месяцев. Поддержка необходима не только в США. В Японии, например, также началась рецессия, где зафиксировано снижение ВВП второй квартал подряд (в I квартале ВВП упал на 3,4% в годовом выражении). В Пекине пока проявляют осторожность по поводу американских торговых инициатив, но все же выразили обеспокоенность и категорическое неприятие очередных шагов в отношении производителя телекоммуникационного оборудования Huawei.

На рынке нефти основные надежды связаны с постепенным смягчением карантинных мер и сокращением добычи. В США буровая активность снижается девять недель подряд. Саудовская Аравия и Кувейт объявили о приостановке производства на совместном месторождении "Аль-Хафджи" с 1 июня. Соответственно, заявления о дополнительных сокращениях приобретают реальное наполнение, отмечает Кочетков.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, растущая нефть подогревает акции нефтяных компаний, а бумаги "Норникеля" отыгрывают взлет цен на палладий.

В качестве оправдания активизации западных "быков" можно назвать выступление главы ФРС Пауэлла, который ожидает восстановления экономики США во втором полугодии и считает, что нынешний кризис будет слабее, чем во времена Великой депрессии.

Однако в целом взгляд на российский рынок акций сохраняется негативным. США может и начнут восстанавливаться через пару-тройку месяцев, а российской экономике для достижения уровня хотя бы начала года потребуются годы. Кроме того, российский рынок акций начинает терять такой фактор поддержки, как выплаты высоких дивидендов. По многим бумагам закрытия дивидендных "гэпов" можно будет ожидать месяцами. И далеко не факт, что полученные дивиденды или даже значительная их часть будут реинвестированы в рынок.

Сильным сопротивлением для нефти Brent является район $36 за баррель. Пока не видно поводов не то что для его пробития, но даже и тестирования. Принципиально на рынке нефти ничего не меняется: предложение намного превышает спрос, а сокращение добычи в США вполне ожидаемо и пока не привело к необходимости начать расходовать накопленные резервы. Поэтому наблюдаемый на рынке акций рост нельзя назвать поводом для начала среднесрочных покупок, считает аналитик.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, цены на нефть растут, но большинство нефтяных аналитиков в этом году не ждут ценовых рекордов. EIA прогнозирует существенное снижение спроса на жидкое топливо в США в первой половине 2020 года в результате ограничений на передвижение, связанных с COVID-19, а также вследствие перебоев в работе предприятий и спада экономической активности. По ожиданиям EIA, сильнее всего эти факторы проявят себя во втором квартале 2020 года.

Аналитики банка Barclays в пятницу повысили прогнозы по цене нефти марки Brent на этот год до $37 за баррель. Они отмечают, что масштабы и скорость обвала спроса и вызванный ими навес запасов, скорее всего, какое-то время еще будут оказывать определенное давление на рынок. В ближайшее время цены, скорее всего, будут оставаться под давлением на фоне высокой неопределенности касательно оживления экономики, сообщает Barclays.

Аналитики Goldman Sachs считают, что в ближайшее время сильного роста цен на нефть ожидать не приходится - наблюдается ощутимый избыток предложения нефти и нефтепродуктов. Goldman Sachs оставил без изменения прогноз по цене нефти на лето - $30 за баррель Brent, отметив сохраняющуюся неопределенность касательно темпов восстановления мирового спроса на сырье, отмечает Верников.

Три дня подряд мы наблюдали, что закрытие индекса МосБиржи было ниже, чем его открытие. В понедельник есть основания полагать, что на фоне роста нефтяных цен хватка "медведей" ослабнет и закрытие индекса будет выше открытия, считает аналитик.

В понедельник в Азии преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 2,5-2,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,6%) после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Пауэлл заявил на выходных, что текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом, но он ожидает относительно быстрого восстановления.

Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса COVID-19, заявил Пауэлл в эфире телеканала CBS. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он.

Глава Федрезерва предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией. "Должен быть более короткий спад", - считает он. Рецессия 1930-х годов длилась около десяти лет.

Инвесторы позитивно восприняли выступление Пауэлла. Росту японского рынка не помешала даже новость о том, что экономика страны вошла в рецессию.

ВВП Японии в первом квартале снизился на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев после падения на пересмотренные 1,9% по итогам четвертого квартала 2019 года, свидетельствуют официальные данные. Таким образом, впервые за 4,5 года в экономике страны произошла рецессия, которая обусловлена негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение ВВП на 1,2% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics.

Нефть в понедельник продолжает ралли на надеждах на восстановление равновесия спроса и предложения; цена июльской Brent находится на $2 выше уровня закрытия рынка акций РФ в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $33,66 за баррель (+3,6% и +4,1% в пятницу), июльская цена WTI - $30,94 за баррель (+4,8%).

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339 штук, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов.

Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+23,4%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+4,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,6%), ГДР "Русагро" (+2,8%).

Поддержку распискам "Русагро" оказал отчет за I квартал по МСФО: чистая прибыль выросла в 3,3 раза (до 3,198 млрд рублей), выручка выросла на 18% (до 32,933 млрд рублей).

Подешевели акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (-2,9%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-4,6%) и ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,3%), бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,2%).

Совет директоров "МГТС" в минувшую пятницу рекомендовал годовому собранию акционеров ПАО принять решение не распределять чистую прибыль за 2019 год, не выплачивать и не объявлять дивиденды на акции.

Также просели акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-0,2%) и ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (-0,1%) на фоне рекомендаций совета директоров компаний акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2019 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 18 млрд рублей (из них 2,39 млрд рублей пришлось на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)).