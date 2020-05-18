Динамика нефти предвещает относительное спокойствие рублю - "Иволга Капитал"

Динамика нефти предвещает относительное спокойствие рублю, говорится в комментарии инвестиционного холдинга "Иволга Капитал".

Цена Brent уже превысила 35 долларов/баррель. Это не значит, отмечает управляющий директор инвестиционного холдинга Андрей Хохрин, что ее рост продолжится. Но уровень выше 30 и даже вблизи 35 долларов может оказаться комфортным на продолжительное время, указывает он.

"Для рубля стабильность нефти - плюс. На нынешних 73 рублях за доллар рубль не дорог. Стабилизация нефтяного рынка параллельно с постепенной отменой пандемических ограничений и у нас, и в мире должна стабилизировать или укрепить и отечественную валюту", - считает А. Хохрин.