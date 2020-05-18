ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Мосэнерго, отмечая, что, несмотря на неудачный старт, в 2020 г. ожидается рост чистой прибыли на 25%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Отчетность Мосэнерго за 1К 2020 по МСФО отразила снижение прибыли акционеров на 47% г/г, до 5,7 млрд руб., на фоне слабой динамики операционных показателей, роста резервирования и финансовых расходов. Показатели отпуска тепла и электроэнергии сократились на фоне нетипично теплой погоды. Мы подтверждаем рекомендацию "Держать" по акциям "Мосэнерго", но повышаем целевую цену на 12 мес.", - отмечает аналитик ГК Наталия Малых.

Лучшим моментом отчетности, на взгляд эксперта, стал рост продаж мощности (+2%) до 8,7 млрд руб. за счет вступления двух объектов ДПМ в период повышенных выплат. В прошлом году окончание сроков по нескольким энергоблокам ДПМ выступало одним из главных факторов снижения выручки и прибыли.

"Несмотря на неудачный старт, в 2020 г. ожидается рост чистой прибыли на 25%, до 12 млрд руб., от низкой базы 2019 года, когда компания отразила обесценение активов на 9 млрд руб. У "Мосэнерго" сейчас нет крупных инвестпроектов, требующих значительных вложений, что позволит выйти на денежный поток в размере около 13 млрд руб. и поддержать дивидендные выплаты", - подчеркивает Н. Малых.

"Мосэнерго" владеет 15 электростанциями в Москве и Московской области и обеспечивает 60% электрических и 90% тепловых потребностей в этом регионе. Входит в "Газпром энергохолдинг", который контролируется "Газпромом". Прогноз по DPS 2019П - 0,12 руб. с DY 6,4%, при норме выплат 50% прибыли по МСФО.