Рубль открыл торги "гэпом" вверх к доллару и евро благодаря активно растущей нефти

Москва. 18 мая. Доллар и евро заметно упали на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря активно растущей нефти и увеличению спроса на рисковые активы.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,02-73,17 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,03 руб./$1 (-55,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 79,06 руб./EUR1 (-56 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 54,96 копейки к уровню закрытия пятницы, до 75,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,81 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 7,04 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги гэпом вверх к доллару и евро благодаря росту интереса инвесторов к рисковым активам и активно дорожающей нефти после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики. Он сказал, что текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом. Однако Пауэлл ожидает относительно быстрого восстановления.

Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса COVID-19, заявил Пауэлл в эфире телеканала CBS в выходные. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он.

Глава Федрезерва предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией. "Должен быть более короткий спад", - считает он. Рецессия 1930-х годов длилась около десяти лет.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в понедельник, после того как нефть WTI завершила торги в пятницу на самой высокой отметке за последние два месяца, а Brent достигла максимума с 8 апреля, отмечает S&P Global Platts. Поддержу рынку продолжают оказывать надежды на восстановление равновесия спроса и предложения.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК повысились на 4,34% - до $33,91 за баррель. На прошлой неделе контракт подорожал на 4,9%.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 5,39% - до $31,11 за баррель. Контракт, истекающий во вторник, завершил торги на прошлой неделе ростом на 19%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов.

Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.

На прошлой неделе оптимизм трейдеров поддержали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, согласно которым объемы переработки нефти в Китае в апреле выросли до 53,85 млн тонн, или 13,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,78 млн б/с месяцем ранее.

Помимо этого, отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей.