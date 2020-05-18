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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Повышенная волатильность курса рубля может сохраняться в краткосрочной перспективе - РФПИ
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18 мая 2020 года 10:49

Повышенная волатильность курса рубля может сохраняться в краткосрочной перспективе - РФПИ

Повышенная волатильность курса рубля может сохраняться в краткосрочной перспективе, хотя среднесрочно и долгосрочно рубль может торговаться на более крепких, чем сейчас, уровнях, говорится в комментарии РФПИ.

"Предстоящая неделя последняя перед основными налоговыми выплатами мая, хотя объем сугубо сырьевых налогов заметно снизится из-за периода крайне низких цен на нефть. Основной неизвестной остается изменчивость внешних настроений и скорость восстановления импорта по мере снятия карантинных ограничений в регионах РФ. Безусловно, объемы импорта сократятся из-за падения спроса и слабого рубля, но эти эффекты могут быть все равно заметны на фоне сократившихся экспортных доходов, которые как раз начнут проявляться более явно. В итоге в краткосрочной перспективе повышенная волатильность курса рубля может сохраняться, хотя среднесрочно/долгосрочно (6-12 мес.) рубль может торговаться на более крепких, чем сейчас, уровнях", - считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Опубликовано: /РФПИ/
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