Благоприятная конъюнктура для ОФЗ пока сохранится, но большая часть потенциала снижения доходностей уже отыграна - Промсвязьбанк

Благоприятная рыночная конъюнктура для ОФЗ на текущей неделе сохранится, однако большая часть потенциала снижения доходностей уже отыграна, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Покупки ОФЗ усилились по итогам прошедшей недели, констатирует специалист банка Дмитрий Грицкевич - кривая госбумаг снизилась на 35-50 б.п., достигнув новых исторических минимумов по доходности. При этом в пятницу доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 20 б.п. - до 4,97% годовых, 10-летних - на 17 б.п. - до 5,65% годовых.

Инвесторы продолжают отыгрывать идею снижения ключевой ставки на 100 б.п. (до 4,5%) на июньском заседании. При этом в пятничном обзоре "Финансовый пульс" ЦБ указал на быстрое ослабевание проинфляционных факторов и усиление дезинфляционных на фоне падения спроса при стабилизации годовой инфляции на отметке 3,1%.

Усиление спроса на ОФЗ на прошлой неделе, отмечает Д. Грицкевич, также было связано с анонсом запуска долгосрочного РЕПО (на 1 мес. и 1 год) под залог госбумаг, что снизило опасения инвесторов относительно роста предложения ОФЗ со стороны Минфина для финансирования дефицита бюджета и давления на котировки госбумаг.

Специалист Промсвязьбанка считает, что на текущей неделе благоприятная рыночная конъюнктура для ОФЗ сохранится, однако большая часть потенциала снижения доходностей, на его взгляд, уже отыграна - можно ждать снижения доходности 5-летних ОФЗ к уровню 4,9% годовых, 10-летних - 5,5% годовых.