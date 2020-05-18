Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - 2580-2660 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Фондовые индексы Мосбиржи и РТС в начале новой недели, вероятно, вновь закрепятся в диапазонах 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно, нижние границы которых проверяли на прочность в конце прошлой недели, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - 2580-2660 пунктов.

Особенно позитивным для "быков" сигналом являются локальные максимумы нефтяных цен, отмечает аналитик компании Елена Кожухова. Обилие мировой ликвидности толкает наверх и золото, фьючерсы на которое поднялись в район 1770 долларов/унцию и стремятся к пику текущего года - 1788.

Таким образом, указывает специалист ИК, оптимизм в начале недели наблюдается по широкому спектру активов и в ближайшие дни будет проверен на прочность макроэкономическими данными, результатами снятия карантинных мер и развитием торгового конфликта между США и Китаем.