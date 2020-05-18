Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи вернется выше 2600 пунктов

В понедельник аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи вернется выше 2600 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием фондовых торгов понедельника складывается исключительно благоприятный: чуть менее процента прибавляют американские фьючерсы, выше 33 долларов за баррель торгуется нефть, в "плюсе" все промышленные и драгоценные металлы. Таким образом, откроемся мы ростом как минимум на полпроцента. В числе лидеров будут бумаги нефтегазового сектора, акции "Полюса" и Polymetal, а также "Норильского Никеля", который будет отыгрывать более чем 5-процентное удорожание палладия".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,6-1,4%, в диапазоне 2610-2630 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2590, 2580 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2640, 2650 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Утром понедельника ожидаем роста российского фондового рынка. Так, индекс Мосбиржи уже в начале сессии вернется в диапазон 2600-2650 пунктов, однако для продолжения восходящей динамики может не хватить сил".

Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов акциями в понедельник в России слабо позитивный. Впрочем, для российского рынка большинство факторов указывает на рост. Очередное ралли в котировках палладия, активный рост цены на нефть, а также усиление валют сырьевых и развивающихся стран говорят о наличии "аппетитов" к риску. Соответственно, ждём возвращения индекса Мосбиржи выше 2600 пунктов".