Brent - $33,61 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом, однако понесли существенные недельные потери на фоне ряда пессимистичных статистических данных и обострения противоречий между США и Китаем.

Индикатор Dow Jones за неделю опустился на 2,7%, S&P 500 - на 2,3%, а Nasdaq - на 1,2%.

Трейдеры в пятницу в частности оценивали свежие статистические данные, чтобы получить представление о последствиях пандемии коронавируса для американской экономики.

Розничные продажи в США в апреле рухнули на 16,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это рекордные темпы снижения за все время ведения расчетов с 1992 года. Они обусловлены закрытием магазинов, самоизоляцией жителей и другими карантинными мерами, предпринятыми правительством для сдерживания пандемии COVID-19.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 12%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали уменьшения на 12,3%.

Тем временем объем промышленного производства в США в апреле упал на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Это самые существенные темпы снижения показателя за более чем столетнюю историю его расчетов. Тем не менее, эксперты в среднем ожидали более значительного падения - на 11,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Вероятно, ситуация не настолько радужная, чтобы говорить о V-образном восстановлении экономики, которое подразумевали фондовые рынки", - отмечает эксперт Columbia Threadneedle Investments Анвити Бахугуна, которую цитирует The Wall Street Journal.

Между тем индекс потребительского доверия в США в мае вырос до 73,7 пункта с апрельской отметки в 71,8 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса в мае до 68 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Давление на рынок в начале торгов оказало сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги для блокировки поставок полупроводников для китайской компании Huawei. Министерство торговли США сообщило, что "стратегически сфокусировалось на приобретении Huawei чипов, являющихся продуктом определенного ПО и технологий США", передает агентство "Рейтер".

"Учитывая, насколько американские рынки зависят от технологических компаний, если что-то давит на технологический сектор, это станет поводом для тревог на всем рынке", - говорит главный стратег Principal Global Investors Сима Шах.

Поддержку рынку оказали акции ритейлеров, которые укрепились, несмотря на данные о розничных продажах. Бумаги Best Buy Co. (SPB: BBY) Inc. подорожали на 1,8%, Kohl's Corp. - на 5,1%, акции Nordstrom Inc. (SPB: JWN) - на 4,9%. Цена бумаг Walmart Inc. (SPB: WMT) выросла на 2%, Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 2,1%.

Капитализация Applied Materials (SPB: AMAT) снизилась на 4,4%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска полупроводников увеличил чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале, однако показатели оказались хуже ожиданий рынка.

Цена бумаг Carnival Corp. (SPB: CCL) выросла на 4,2%, несмотря на новость о том, что крупнейший мировой оператор круизных судов начнет временно отстранять сотрудников от работы и сокращать штат из-за приостановки деятельности в связи со вспышкой коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу, 15 мая, поднялся на 60,08 пункта (0,25%) - до 23685,42 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 11,2 пункта (0,39%) и составил 2863,7 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 70,84 пункта (0,79%) - до 9014,56 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом. Однако он ожидает относительно быстрого восстановления.

Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса COVID-19, завил Пауэлл в эфире телеканала CBS в выходные. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он.

Глава Федрезерва предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией. "Должен быть более короткий спад", - считает он. Рецессия 1930-х годов длилась около десяти лет.

Инвесторы позитивно восприняли выступление Пауэлла. Росту японского рынка не помешала даже новость о том, что экономика страны вошла в рецессию.

Индекс Nikkei 225 к 8:26 МСК увеличился на 0,6%.

ВВП Японии в первом квартале снизился на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев после падения на пересмотренные 1,9% по итогам четвертого квартала 2019 года, свидетельствуют официальные данные. Таким образом, впервые за 4,5 года в экономике страны произошла рецессия, которая обусловлена негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение ВВП на 1,2% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics.

Котировки бумаг SoftBank Group растут на 1,8%. Телекоммуникационная компания объявила о намерении выкупить собственные акции на $4,7 млрд. Кроме того, основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) Джек Ма покинет совет директоров SoftBank.

Бумаги автомобильной Toyota Motor дорожают на 0,3%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1%.

Между тем акции производителя электроники Sony теряют в цене 2,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК поднялся на 0,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 2,3%, автопроизводителя Kia Motor - на 0,3%.

При этом акции Asiana Airlines уменьшились на 1% после того, как вторая по величине авиакомпания страны завершила первый квартал с чистым убытком в 683,26 млрд вон ($556,6 млн) против 89,18 млрд вон годом ранее.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Средняя цена жилой недвижимости в 70 крупнейших городах КНР в апреле выросла на 5,1% относительно того же месяца прошлого года. Это минимальные темпы подъема с июня 2018 года.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге в понедельник являются акции нефтяных компаний, включая CNOOC (+7,1%), PetroChina (+4,7%), China Petroleum & Chemical Corp. (+3,1%).

Кроме того, повышается рыночная стоимость автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+2,9%), телекоммуникационной China Mobile (SPB: CHL) (+1,2%).

Между тем бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings снижаются в цене на 0,1%, телекоммуникационной China Mobile - на 0,9%.

Также дешевеют акции производителей чипов, включая Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-10,7%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-6,7%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:39 МСК поднялся более чем на 1%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto взлетела на 4,4% и 6% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в понедельник, после того как нефть WTI завершила торги в пятницу на самой высокой отметке за последние два месяца, а Brent достигла максимума с 8 апреля, отмечает S&P Global Platts.

Поддержу рынку продолжают оказывать надежды на восстановление равновесия спроса и предложения.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $33,61 за баррель, что на $1,11 (3,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. На прошлой неделе контракт подорожал на 4,9%.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,34 (4,55%) - до $30,77 за баррель. Контракт, истекающий во вторник, завершил торги на прошлой неделе ростом на 19%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

"Спрос на нефть восстанавливается V-образно на фоне возобновления экономической деятельности в странах-импортерах нефти и беспрецедентной приверженности производителей из ОПЕК+ и G20 обязательствам по предложению", - отмечает главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннес.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов.

Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.

"Предложение в США демонстрирует признаки снижения, поскольку еще 34 установки были выведены из эксплуатации. Таким образом, их общее число приблизилось к уровню начала прошлого десятилетия, когда началась сланцевая революция", - подчеркивают аналитики ANZ.

По их прогнозу, производство сланцевой нефти в США упадет по меньшей мере на 1,5 млн б/с из-за снижения буровой активности и капитальных расходов.

На прошлой неделе оптимизм трейдеров поддержали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, согласно которым объемы переработки нефти в Китае в апреле выросли до 53,85 млн тонн, или 13,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,78 млн б/с месяцем ранее.

Помимо этого, отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей.