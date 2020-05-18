Цены рублевых корпоративных бондов могут чуть подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 18 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом, однако понесли существенные недельные потери на фоне ряда пессимистичных статистических данных и обострения противоречий между США и Китаем. Трейдеры в пятницу в частности оценивали свежие статистические данные, чтобы получить представление о последствиях пандемии коронавируса для американской экономики. Индекс потребительского доверия в США в мае вырос до 73,7 пункта с апрельской отметки в 71,8 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса в мае до 68 пунктов.

Розничные продажи в США в апреле рухнули на 16,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это рекордные темпы снижения за все время ведения расчетов с 1992 года. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 12%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали уменьшения на 12,3%. Тем временем объем промышленного производства в США в апреле упал на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самые существенные темпы снижения показателя за более чем столетнюю историю его расчетов. Тем не менее, эксперты в среднем ожидали более значительного падения - на 11,5%.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются, отыгрывая заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. По его словам, текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом, однако он ожидает относительно быстрого восстановления. Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса, завил Пауэлл в эфире телеканала CBS в выходные. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он. Глава Федрезерва предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией. "Должен быть более короткий спад", - считает он.

Инвесторы позитивно восприняли выступление Пауэлла. Росту японского рынка не помешала даже новость о том, что экономика страны вошла в рецессию. Индекс Nikkei 225 вырос на 0,51%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК поднялся на 0,6%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:39 МСК поднялся более чем на 1%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в понедельник, после того как нефть WTI завершила торги в пятницу на самой высокой отметке за последние два месяца, а Brent достигла максимума с 8 апреля. Поддержу рынку продолжают оказывать надежды на восстановление равновесия спроса и предложения. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $33,64 за баррель, что на 3,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. На прошлой неделе контракт подорожал на 4,9%. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 4,7% - до $30,81 за баррель. Контракт, истекающий во вторник, завершил торги на прошлой неделе ростом на 19%.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов. Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.

На прошлой неделе оптимизм трейдеров поддержали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, согласно которым объемы переработки нефти в Китае в апреле выросли до 53,85 млн тонн, или 13,1 млн баррелей в сутки, по сравнению с 11,78 млн б/с месяцем ранее. Помимо этого, отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 19,521 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,997 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 мая вырос на 0,61% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,62%, поднявшись до 688,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+2,44%), "Транснефть-001Р-13" (+2,35%) и "РЖД-001P-16R" (+2,03%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-12" (-1,85%), "Газпромбанк-001Р-14Р" (-0,5%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) серии 001P-04 разместил в полном объеме выпуск облигаций на 5 млрд рублей. Сбор заявок на 5-летний выпуск прошел 7 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,5% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Объявлена оферта через 2 года.

ООО "Лента" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,3% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,4% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 15 мая. Техразмещение запланировано на 3 июня.

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") планирует 29 мая собирать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,3-9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9,63-9,84% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация - по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные. Техразмещение предварительно назначено на 3 июня.

АО "Полипласт" в рамках оферты выкупило 27 тыс. 912 облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 650 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 4,29% выпуска. Размещение 5-летних бумаг номинальным объемом 1 млрд рублей началось в ноябре 2016 года. В январе 2017 года эмитент завершил размещение, реализовав 65% выпуска на 650 млн рублей. Ставка текущего купона - 6,5% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) планирует с 18 по 29 мая провести выкуп выпуска облигаций серии БО-01 по номинальной стоимости. Программа приобретения биржевых облигаций серии БО-01 по номинальной стоимости компаниями группы Danycom была утверждена на внеочередном заседании совета директоров 15 мая. Бумаги можно будет предъявить к выкупу ежедневно с 18 мая 10:00 МСК по 29 мая 18:00 МСК. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) приняло решение о досрочном погашении выпуска облигаций 18-й серии объемом 15 млрд рублей. Погашение состоится 1 июня, в дату окончания 17-го купонного периода. Компания в декабре 2011 года разместила 12-летние облигации 18-й серии на 15 млрд рублей по ставке 8,5% годовых. Ставка текущего купона установлена на уровне 6,8% годовых.

АО "Атомэнергопром" приняло решение о досрочном погашении облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей. Погашение пройдет 19 июня, в дату окончания 9-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в декабре 2015 года. Ставка 1-14-го купонов установлена на уровне 11,1% годовых.