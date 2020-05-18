.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов могут чуть подрасти благодаря внешнему позитиву
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ будет снижаться четыре квартала подряд
Коронавирус изменил представления экспертов о ближайших перспективах российской экономики. ВВП РФ будет сокращаться на протяжении 4-х кварталов подряд, максимальный спад - почти 11% - будет во 2-м квартале 2020 года, следует из консенсус-прогноза ВШЭ
 
Размер ежемесячной накопительной пенсии в 2021 году снизится
В следующем году месячная сумма накопительной пенсии граждан уменьшится по сравнению с 2020 годом. Минтруд разработал законопроект "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год". В соответствии с документом со следующего года срок...
 
Банки прогнозируют рост атак на счета клиентов
В кредитных организациях ожидают всплеска мошенничеств с использованием поддельных банковских приложений, пишут "Известия", приводящие мнение специалистов по информбезопасности крупных банков. Дистанционное обслуживание стало особенно популярным в...
 
РСПП просит поддержать платежную индустрию
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству с просьбой поддержать платежную индустрию в период кризиса, пишет "Коммерсант". Среди предложений РСПП, по мнению участников рынка, одно из наиболее актуальных -...
 
18 мая 2020 года 09:41

Цены рублевых корпоративных бондов могут чуть подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 18 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом, однако понесли существенные недельные потери на фоне ряда пессимистичных статистических данных и обострения противоречий между США и Китаем. Трейдеры в пятницу в частности оценивали свежие статистические данные, чтобы получить представление о последствиях пандемии коронавируса для американской экономики. Индекс потребительского доверия в США в мае вырос до 73,7 пункта с апрельской отметки в 71,8 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса в мае до 68 пунктов.

Розничные продажи в США в апреле рухнули на 16,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это рекордные темпы снижения за все время ведения расчетов с 1992 года. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 12%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали уменьшения на 12,3%. Тем временем объем промышленного производства в США в апреле упал на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самые существенные темпы снижения показателя за более чем столетнюю историю его расчетов. Тем не менее, эксперты в среднем ожидали более значительного падения - на 11,5%.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются, отыгрывая заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. По его словам, текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом, однако он ожидает относительно быстрого восстановления. Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса, завил Пауэлл в эфире телеканала CBS в выходные. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он. Глава Федрезерва предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией. "Должен быть более короткий спад", - считает он.

Инвесторы позитивно восприняли выступление Пауэлла. Росту японского рынка не помешала даже новость о том, что экономика страны вошла в рецессию. Индекс Nikkei 225 вырос на 0,51%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК поднялся на 0,6%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:39 МСК поднялся более чем на 1%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в понедельник, после того как нефть WTI завершила торги в пятницу на самой высокой отметке за последние два месяца, а Brent достигла максимума с 8 апреля. Поддержу рынку продолжают оказывать надежды на восстановление равновесия спроса и предложения. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $33,64 за баррель, что на 3,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. На прошлой неделе контракт подорожал на 4,9%. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 4,7% - до $30,81 за баррель. Контракт, истекающий во вторник, завершил торги на прошлой неделе ростом на 19%.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов. Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.

На прошлой неделе оптимизм трейдеров поддержали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, согласно которым объемы переработки нефти в Китае в апреле выросли до 53,85 млн тонн, или 13,1 млн баррелей в сутки, по сравнению с 11,78 млн б/с месяцем ранее. Помимо этого, отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 19,521 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,997 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 мая вырос на 0,61% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,62%, поднявшись до 688,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+2,44%), "Транснефть-001Р-13" (+2,35%) и "РЖД-001P-16R" (+2,03%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-12" (-1,85%), "Газпромбанк-001Р-14Р" (-0,5%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) серии 001P-04 разместил в полном объеме выпуск облигаций на 5 млрд рублей. Сбор заявок на 5-летний выпуск прошел 7 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,5% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Объявлена оферта через 2 года.

ООО "Лента" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,3% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,4% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 15 мая. Техразмещение запланировано на 3 июня.

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") планирует 29 мая собирать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,3-9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9,63-9,84% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация - по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные. Техразмещение предварительно назначено на 3 июня.

АО "Полипласт" в рамках оферты выкупило 27 тыс. 912 облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 650 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 4,29% выпуска. Размещение 5-летних бумаг номинальным объемом 1 млрд рублей началось в ноябре 2016 года. В январе 2017 года эмитент завершил размещение, реализовав 65% выпуска на 650 млн рублей. Ставка текущего купона - 6,5% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) планирует с 18 по 29 мая провести выкуп выпуска облигаций серии БО-01 по номинальной стоимости. Программа приобретения биржевых облигаций серии БО-01 по номинальной стоимости компаниями группы Danycom была утверждена на внеочередном заседании совета директоров 15 мая. Бумаги можно будет предъявить к выкупу ежедневно с 18 мая 10:00 МСК по 29 мая 18:00 МСК. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) приняло решение о досрочном погашении выпуска облигаций 18-й серии объемом 15 млрд рублей. Погашение состоится 1 июня, в дату окончания 17-го купонного периода. Компания в декабре 2011 года разместила 12-летние облигации 18-й серии на 15 млрд рублей по ставке 8,5% годовых. Ставка текущего купона установлена на уровне 6,8% годовых.

АО "Атомэнергопром" приняло решение о досрочном погашении облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей. Погашение пройдет 19 июня, в дату окончания 9-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в декабре 2015 года. Ставка 1-14-го купонов установлена на уровне 11,1% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 мая 2020 года 18:40
Рынок ОФЗ на текущей неделе, вероятно, продолжит рост - Газпромбанк
Рынок ОФЗ на текущей неделе, вероятно, продолжит рост на ожиданиях по ставке, причем дополнительную поддержку оказывает укрепляющийся на фоне дорожающей нефти рубль, отмечается в обзоре Газпромбанка. "Рынок ОФЗ на минувшей неделе продолжил отыгрывать ожидание существенного снижения ключевой...    читать дальше
.
18 мая 2020 года 18:14
Sova Capital понизила рекомендацию для акций Аэрофлота до "продавать" и оценку почти в 1,5 раза
(добавлены 3-4-й абзацы) Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 80 рублей до 55 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с...    читать дальше
.
18 мая 2020 года 17:54
Sberbank Asset Management отмечает потенциал роста в корпоративных облигациях первого и второго эшелонов
Sberbank Asset Management в текущей ситуации видит потенциал в корпоративных облигациях первого и второго эшелонов, которые предлагают интересную премию по доходности к ставкам по ОФЗ, а также имеют высокие шансы на рост котировок в мае-июне, говорится в комментарии банка. "Основной темой...    читать дальше
.
18 мая 2020 года 17:35
Raiffeisenbank снизил оценку акций и GDR НОВАТЭКа на 6-18%, подтвердив рейтинг "покупать"
Raiffeisenbank снизил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) с 1600 рублей до 1500 рублей и с $250 до $205 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика Андрея Полищука. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была...    читать дальше
.
18 мая 2020 года 17:17
Sberbank Asset Management изменяет краткосрочный прогноз по рублю до 72-74 за доллар
Sberbank Asset Management изменяет краткосрочный прогноз по рублю до 72-74 за доллар, говорится в комментарии банка. "В ближайшей перспективе основными факторами, влияющими на курс рубля, будут динамика цен на нефть и отношение инвесторов к активам развивающихся стран. В случае улучшения рыночных...    читать дальше
.
18 мая 2020 года 16:44
Sova Capital понизила рекомендацию для акций Аэрофлота до "продавать" и оценку почти в 1,5 раза
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 80 рублей до 55 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать". По...    читать дальше
.
18 мая 2020 года 16:24
Восстановление котировок нефти и дорожающие металлы придают уверенности рублю - "Открытие Брокер"
Восстановление котировок нефти и дорожающие металлы придают уверенности рублю, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль укреплял свои позиции, констатирует ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. К середине московских торгов понедельника баррель Brent стоил около 2520 рублей. Ставки...    читать дальше
.
18 мая 2020 года 15:52
Напрашивается небольшое коррекционное движение Brent - ГК "ФИНАМ"
rent, вышедшая из "боковика" $29-32, уперлась в локальное сопротивление на отметке $34,6 за баррель. В целом напрашивается небольшое коррекционное движение, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов, но если говорить о среднесрочных перспективах роста, то следующая отметка цели роста расположена...    читать дальше
.
18 мая 2020 года 15:35
Рубль усилил темпы роста к доллару и евро благодаря скачку нефти
Москва. 18 мая. Доллар и евро ускорили темпы снижения на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль усилил рост к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти и увеличению спроса на рисковые активы.    читать дальше
.
18 мая 2020 года 15:33
Возможно ослабление рубля в летние месяцы выше 80 за доллар - Райффайзенбанк
Факторов для укрепления рубля нет, можно ждать ослабления рубля в летние месяцы выше 80 за доллар, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "В условиях снятия большой части ограничительных мер в РФ уже в июне (= рост импорта товаров), сохранения низких цен на нефть, а также исчерпания запаса...    читать дальше
.
18 мая 2020 года 15:13
Индексу Мосбиржи будет сложно подняться выше 2680 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
ндекс Мосбиржи за часть сессии понедельника перекрыл все падение предыдущей недели, констатирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Сейчас индекс вновь на отметках начала мая, рост внутри дня превышает 2,5%. Но максимальной отметкой, по мнению специалиста, может стать уровень 2680...    читать дальше
.
18 мая 2020 года 14:53
Julius Baer по-прежнему оценивает китайские акции как один из основных инструментов долгосрочного инвестирования
Julius Baer по-прежнему оценивает китайские акции как один из основных инструментов долгосрочного инвестирования и подтверждает их стратегический рейтинг "выше рынка", отмечается в комментарии аналитика банка Матье Рашете. "Президент США Дональд Трамп недавно призвал отменить планы главного...    читать дальше
.
18 мая 2020 года 14:18
Техническая картина по индексу S&P500 говорит о возможном периоде консолидации - ИК "Фридом Финанс"
Техническая картина по индексу S&P500 говорит о возможном периоде консолидации, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Риск новой волны коррекции также нельзя исключать, полагает аналитик компании Ален Сабитов. "Индикаторы RSI и MACD ухудшаются, хотя и остаются на значениях, которые...    читать дальше
.
18 мая 2020 года 13:51
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Facebook
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Facebook, считая их по-прежнему привлекательными для вложений на ближайший год, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Компания из года в год демонстрирует положительную динамику выручки и чистой прибыли на...    читать дальше
.
18 мая 2020 года 13:25
Дополнительное предложение валюты в преддверии уплаты налогов вряд ли значимо скажется на котировках рубля - "Нордеа банк"
Российская валюта на старте недели находится вблизи отметки 73 в паре с долларом и 79 в паре с евро, внешний фон умеренно оптимистичный, о чем свидетельствует рост фьючерсов на индекс S&P500, а также динамика основных азиатских индексов, говорится в обзоре "Нордеа банка". Дополнительное...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.