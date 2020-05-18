Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника с повышения в пределах 0,6-1,4% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника с повышения в пределах 0,6-1,4%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,6-1,4%, в диапазоне 2610-2630 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2590, 2580 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2640, 2650 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей в понедельник не ожидается, отмечает Виталий Манжос, поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.