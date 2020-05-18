Пара доллар/рубль утром понедельника отступит к нижней границе диапазона 73-75 - Промсвязьбанк

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов понедельника можно ждать попыток укрепления национальной валюты. "На фоне роста цен на нефть и позитивной динамики большинства валют развивающихся стран в начале дня пара доллар/рубль отступит к нижней границе диапазона 73-75 рублей, в котором консолидируется с 23 апреля. В дальнейшем ожидаем перехода американской валюты в "боковое" движение у достигнутых уровней с попытками коррекционного роста во второй половине дня", - указывает специалист в комментарии банка.