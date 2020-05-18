Индекс Мосбиржи в начале сессии понедельника вернется в диапазон 2600-2650 пунктов - Промсвязьбанк

Утром понедельника главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает роста российского фондового рынка. "Так, индекс Мосбиржи уже в начале сессии вернется в диапазон 2600-2650 пунктов, однако для продолжения восходящей динамики может не хватить сил. Более того, ближе к вечеру на фоне ухудшения настроений на внешних площадках продажи в наших акциях могут возобладать, что приведет к компенсации части утреннего роста", - пишет он в своем комментарии.