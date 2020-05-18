Утренний рост акций - не повод для начала среднесрочных покупок - "Алор Брокер"

Внешний фон перед открытием фондовых торгов понедельника складывается исключительно благоприятный, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов: чуть менее процента прибавляют американские фьючерсы, выше 33 долларов за баррель торгуется нефть, в "плюсе" все промышленные и драгоценные металлы.

"Таким образом, откроемся мы ростом как минимум на полпроцента. В числе лидеров будут бумаги нефтегазового сектора, акции "Полюса" и Polymetal, а также "Норильского Никеля", который будет отыгрывать более чем 5-процентное удорожание палладия, - указывает Алексей Антонов. - В качестве оправдания активизации западных "быков" можно назвать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который ожидает восстановления экономики США во втором полугодии, и считает, что нынешний кризис будет слабее, чем во времена Великой депрессии. Однако в целом на российский рынок акций мы смотрим негативно. США может и начнет восстанавливаться через пару-тройку месяцев, а нашей экономике для достижения уровня хотя бы начала этого года потребуются годы. Кроме того, российский рынок акций начинает терять такой фактор поддержки, как выплаты высоких дивидендов. По многим бумагам закрытия дивидендных "гэпов" можно будет ждать месяцами. И далеко не факт, что полученные дивиденды или даже значительная их часть будет реинвестированы в рынок".