Рубль в начале торгов понедельника перейдет в наступление - "Алор Брокер"

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов полагает, что на хорошем внешнем фоне рубль в начале торгов понедельника перейдет в наступление.

"У пары доллар/рубль близка сильная поддержка в районе 72,7. Не исключено, что она будет серьезно протестирована, а может быть, и пробита. Однако фундаментально рубль продолжает оставаться слабым. Из-за слабости экономики и ее завязанности на нефтегазовую отрасль, властям рано или поздно придется прибегнуть к девальвации рубля", - пишет он в своем комментарии.