Газпромбанк снизил рейтинг акций Мосбиржи до "держать" в связи с ростом котировок

Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил рекомендацию (рейтинг) для акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать" из-за повышения их котировок и ограниченности фундаментального потенциала роста, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Клапко.

Прогнозная стоимость этих бумаг осталась без изменения и составляет 132 рубля за штуку.

"Финансовые результаты "Московской биржи" за I квартал 2020 года по МСФО оказались умеренно сильными по всем основным линиям. Комиссии ожидаемо были ключевым драйвером, но не преподнесли большого сюрприза. Приятно удивили финансовый доход и динамика издержек. При этом чистая прибыль не достигла консенсуса из-за отрицательного эффекта от резервирования финансовых активов, который недооценил рынок", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 127,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 115,4 рубля за штуку.