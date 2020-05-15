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15 мая 2020 года 20:00

Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков

Москва. 15 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль умеренно снижается к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,74 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,74 руб./EUR1, подорожав на 37,5 копейки. При этом ранее в ходе торгов евро опускался ниже 79 руб./EUR1 впервые с 6 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,31 копейки - до 76,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики мировых рынков, связанной с удручающими данными макроэкономической статистики. Вышедшие в пятницу в различных странах мира данные стали свидетельством того, что перезапуск национальных экономик может оказаться не столь быстрым, как надеялись рынки.

Так, ВВП еврозоны в первом квартале упал на 3,8%, в то время как экономика Германии за этот период снизилась на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами с первого квартала 2009 года. Темпы розничных продаж в Китае в апреле замедлились до минимальных с декабря 7,5% по сравнению с 15,8% в марте при прогнозном снижении на 7%.

Тем временем, розничные продажи в США в апреле рухнули на 16,4% по сравнению с мартом из-за закрытия магазинов, самоизоляции жителей и других карантинных мер. Это рекордные темпы снижения за все время ведения расчетов с 1992 года, при этом эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 12%.

Кроме того, в пятницу стало известно, что администрация президента США предприняла шаги для блокировки поставок полупроводников для китайской компании Huawei. Министерство торговли США сообщило, что "стратегически сфокусировалось на приобретении Huawei чипов, являющихся продуктом определенного ПО и технологий США".

Президент США Дональд Трамп сказал накануне, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в том случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения инфекции. "Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал он в интервью Fox Business. Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Кроме того, Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином. "У меня очень хорошие отношения (с ним - ИФ), но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", - сказал он.

Цены на нефть продолжают повышаться вечером в пятницу и завершают ростом третью неделю подряд благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 2,6% - до $31,94 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3,95% - до $28,98 за баррель.

Рост цен на нефть поддержало недавнее решение Саудовской Аравии урезать добычу в дополнение к согласованным ранее в рамках ОПЕК+ сокращениям, которое поддержали другие государства.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что резкое сокращение добычи Саудовской Аравией, а также падение производства нефти в США и Канаде, приведет к историческому снижению мировых поставок нефти в мае - на 12 млн баррелей в сутки (б/с), до 88 млн б/с, минимума за последние девять лет.

Кроме того, в ежемесячном докладе, опубликованном в четверг, МЭА улучшило прогноз спроса на нефть во втором квартале. Согласно новым оценкам, глобальный спрос в апреле-июне сократится на 19,9 млн б/с, до 79,3 млн б/с. Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с больше.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, основным драйвером движения рубля в пятницу являются цены на нефть. "Рубль ходит за нефтью по пятам. Утром котировки нефти марки Brent выросли выше $32 за баррель, максимальной отметки за месяц, а рубль попытался дойти до 73 рублей за доллар. Однако последовавшая позже коррекция цен на нефть оттолкнула рубль обратно в область 73,50 рубля. Несмотря на позитивные моменты, такие как постепенное открытие экономик, рост нефтяных котировок, неплохая апрельская статистика из Поднебесной по промышленному производству, напряжение в мировой экономике остается высоким. Инвесторы неохотно двигают котировки вверх облигаций компаний пострадавших секторов, результаты которых за второй квартал не предвещают ничего хорошего. Пока настроения инвесторов действительно не улучшатся, валюты стран EM будут оставаться под давлением", - отметила Наумова.

"В целом к вечеру для рубля сложился преимущественно негативный фон: американские фондовые индексы дружно торговались в отрицательной зоне, а цена на нефть марки Brent хоть и сохраняла плюс, но корректировалась вниз после прохождения дневного максимума в 32+ долларов за баррель. Общий аппетит инвесторов к риску подпортили разочаровывающие макроэкономические данные из США. В частности, падение объема розничных продаж в апреле существенно превысило и без того негативные ожидания участников рынка; падение объема промышленного производства в апреле оказалось несколько меньшим по сравнению с рыночными ожиданиями, однако стало рекордным за длительный период исследования показателя", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 13 мая продал валюту на 11,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее, 12 мая, объем продаж валюты также составил 11,4 млрд рублей. Это на 22,4% меньше, чем в предыдущий рабочий день.

ЦБ РФ 8 мая продал валюту на 14,7 млрд рублей, 7 мая объем продаж валюты составил 14,8 млрд рублей, 6 мая - 18,6 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой укороченной неделе ЦБ РФ продал валюту на 48,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 72,42 копейки, до 73,2056 руб./$1, и уменьшил курс евро на 77,54 копейки, до 79,1279 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в пятницу на 62,48 копейки по отношению к четвергу и составил 73,3865 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 53,31 копейки и составил 73,4765 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 40,309 млн, из которых $736,047 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 304,262 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 59,2 копейки, до 79,2736 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 46,95 копейки и составил 79,4734 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR796,884 млн, из которых EUR255,347 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR541,537 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 6,0% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 5,62% годовых, ставка MosPrime Rat по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 б.п. - до 5,73% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 6,06% и 6,09% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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