Снижение рынка акций РФ после майских праздников сдерживалось ралли нефти

Рынок акций РФ на короткой торговой неделе после майских праздников умеренно просел на фоне опасений появления второй волны мировой пандемии COVID-19 после снятия части карантинных ограничений во многих странах, а также из-за ожиданий возможной эскалации конфликта США и Китая. Откат сдерживался раллировавшей нефтью на ожиданиях постепенного восстановления спроса на нефть после вступления в силу с 1 мая соглашения ОПЕК++ об ограничении добычи, а также прогнозах Международного экономического агентства.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 7 по 13 мая составил порядка $120 млн (вторая худшая неделя с марта) против оттока $110 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $50 млн (крупнейший отток с марта) по сравнению с притоком $20 млн на предыдущей неделе.

В период с 12 по 15 мая индекс МосБиржи снизился на 1,8% и составил 2593,91 пункта, индекс РТС потерял 2,5% и достиг 1107,49 пункта на фоне роста доллара к 73,79 руб./$1 (+0,39 рубля). Июльская нефть Brent за неделю выросла на 2,7% или $0,8 (до $31,7 за баррель).

Рынок акций РФ 12 мая после пессимистичного начала дня из-за упавшей фондовой Азии на опасениях новой волны заражения коронавирусом COVID-19 смог выйти вечером в символический "плюс" по индексам за счет роста бумаг "Норникеля" (+4,3%) и "ЛУКОЙЛа" (+1,4%) на фоне подросшего палладия, нефти и стабилизации фондовой Европы. Индекс МосБиржи закрепился выше 2640 пунктов, РТС - на 1137 пунктах.

Нефть Brent закрепилась вблизи $30 за баррель на заявлениях ряда арабских стран по поводу дополнительного сокращения добычи в июне. Так, Саудовская госкомпания Saudi Aramco сократит добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+, общее сокращение добычи страной по сравнению с апрелем составит 4,8 млн б/с. ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства.

Подешевели акции Polymetal (-2,5%) после сообщений западных СМИ, что неназванный акционер Polymetal выставил на продажу 7 млн акций компании (около 1,5% капитала) с дисконтом к рынку.

В среду рынок акций РФ снизился вслед за мировыми площадками из-за опасений начала второй волны пандемии COVID-19 после снятия ряда карантинных ограничений в ряде стран, а также на фоне возможной эскалации конфликта США и Китая; индексы МосБиржи и РТС откатились к круглым рубежам 2600 и 1100 пунктов во главе с бумагами "Татнефти" (-4,5% и -5,1% "префы"). Нефть Brent просела к $29,5 за баррель на фоне понижения ОПЕК прогноза спроса на нефть в 2020 году еще на 2,2 млн б/с - до 91,1 млн б/с.

Подешевели акции Сбербанка (-2,1%) на фоне выхода слабого финотчета: чистая прибыль банка по РСБУ в январе-апреле снизилась на 21,6% (до 230,149 млрд рублей), в апреле прибыль упала в 6,6 раза (до 11,4 млрд рублей).

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, исключил из индекса MSCI Russia привилегированные акции "Транснефти" (-3,6%) по итогам майского полугодового пересмотра. Изменения вступят в силу 29 мая после закрытия торгов.

В четверг рынок акций РФ продолжил сползание вниз вслед за мировыми фондовыми площадками на опасениях второй волны коронавируса и глубины потерь мировой экономики, откат сдерживался ростом нефти. Индекс МосБиржи опустился к 2590 пунктам, РТС - к 1100 пунктам, при этом раллировали в отсутствие новостей акции "Сургутнефтегаза" (+7,8%) и упали бумаги "Мосбиржи" (-8,5%) из-за отсечки дивидендов за 2019 год (7,93 рубля на акцию).

В США индексы упали на фоне комментариев главы Федрезерва о необходимости потратить больше ресурсов, чтобы принятые быстрые меры в ответ на коронавирусный кризис не прошли даром. Данные Минтруда США за апрель оказалась хуже ожиданий: число первичных заявок на пособие по безработице за неделю составило 2,981 млн штук при прогнозах на уровне 2,5 млн заявок. С момента введения в Штатах первых ограничительных мер (8 недель назад) с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 порядка 36,5 млн американцев подали заявки на получение пособия.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения. Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Нефть Brent подскочила выше $31 за баррель на статистике Минэнерго США (запасы нефти сократились впервые за последние месяцы) и после выхода отчета МЭА. Эксперты агентства ожидают падения в мае мировых поставок нефти на 12 млн б/с (до 88 млн б/с - минимума за 9 лет) и улучшили прогноз спроса на нефть во втором квартале (глобальный спрос в апреле-июне сократится на 19,9 млн б/с, до 79,3 млн б/с, тогда как ранее эксперты ожидали, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с больше).

Упали акции "Иркутскэнерго" (-5,4%) после известий, что совет директоров ПАО рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить решение о невыплате дивидендов по итогам 2019 года, а также не распределять полученную в прошлом году чистую прибыль по РСБУ в размере 12,529 млрд рублей.

В пятницу рынок акций РФ поднимался утром выше 2630 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти (Brent превышала $32 за баррель) на ожиданиях постепенного устранения дисбаланса на рынке и на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря статистике из Китая. Однако вечером торги завершились распродажами и откатом индекса МосБиржи обратно ниже 2600 пунктов после выхода в США слабых статданных по розничным продажам за апрель (упали на рекордные 16,4%, при прогнозах снижения на 12%).

Объем промпроизводства в КНР в апреле вырос на 3,9% впервые с декабря на фоне постепенного восстановления экономики после пандемии (ожидался рост на 1,5% после снижения в марте на 1,1%).

Выросли акции "Роснефти" (+0,8%), несмотря на слабый отчет за I квартал по МСФО: компания получила чистый убыток в размере 156 млрд рублей по сравнению с прибылью в 131 млрд рублей годом ранее. Убыток обусловлен эффектом отрицательных курсовых разниц из-за ослабления рубля, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу). Тем не менее, компания подтвердила, что не будет менять дивидендную политику, предусматривающую направление на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО.

Просели акции "Мосбиржи" (-2,5%) на фоне квартального отчета: чистая прибыль биржи выросла на 91% - до 5,9 млрд рублей, однако консенсус-прогноз предполагал рост прибыли до 6,2 млрд рублей.

По итогам недели с 12 по 15 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели акции "Мосбиржи" (-11%), Сбербанка (-6%), "Татнефти" (-6%); лучше рынка оказались бумаги "Сургутнефтегаза" (+8%), "МОЭСК" (+3%), ПАО "Полюс" (+3%).

Рынок акций РФ на следующей неделе по-прежнему будет ориентироваться на динамику внешних площадок в зависимости от поступающих новостей вокруг ситуации с COVID-19, квартальных отчетов компаний и макростатистики. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2550-2700 пунктов, для индекса РТС - 1050-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".