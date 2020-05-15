Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 15 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту на рынке суверенных евробондов РФ сформировалась в начале недели благодаря возросшему у инвесторов "аппетита к риску". Участники рынка сокращали расширившиеся с начала года суверенные среды на фоне улучшения отношения к рисковым активам. При этом валютные гособлигации России последовали вслед за рублевыми бумагами, которые стали расти в цене еще 8 мая на фоне заявлений главы Банка России Эльвиры Набиуллиной относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.

"Я хочу вам сказать, что и на последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможное снижение ставки на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что, если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 пунктов также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив", - сказала Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции в пятницу. Банк России 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 5,5% годовых.

В середине недели позитивные настроения в секторе отечественных евробондов сохранились, в результате чего снижение процентных ставок "коротких" выпусков составило 3-4 базисных пункта, а в "длинном" сегменте доходности снизились на 1-2 базисных пункта. Корпоративные евробонды также пользовались спросом у инвесторов, особенно в "коротком" и среднесрочном сегментах.

Лишь 14 мая котировки российских еврооблигаций снизились на фоне общемирового падения спроса инвесторов на рисковые активы. При этом российские бумаги демонстрировали более устойчивую динамику по сравнению с евробондами других развивающихся стран аналогичного кредитного качества. В частности, доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день всего на 1 базисный пункт, до 2,78% годовых.

Снижение спроса инвесторов на рисковые активы в основном было связано с ростом опасений участников рынка относительно состояния экономики США и в целом мировой экономики. Инвесторы негативно отреагировали на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который отметил понижательные риски для американской экономики и высокую вероятность роста дефолтов по кредитам. Также негативным фактором выступила новая волна обострения торговых противоречий между США и Китаем.

Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром, считает глава Федрезерва Пауэлл. "Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона. Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

В последний день недели в секторе еврооблигаций emerging markets вновь активизировались покупатели благодаря публикации в Китае макроэкономической статистики, оказавшейся лучше ожиданий аналитиков, а также данным о замедлении темпов распространения коронавирусной инфекции, что в итоге привело к снижению доходности десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году до 2,75% годовых.

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, промпроизводство в апреле увеличилось на 3,9% по сравнению с апрелем прошлого года после падения на 1,1% в марте. Оптимизм инвесторов также поддержала информация Института Роберта Коха, согласно которой коэффициент распространения коронавируса, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной, в Германии держится на уровне ниже единицы после смягчения ограничительных мер.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,73% и составила 115,23% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 26 базисных пунктов и 15 мая составил 207 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней на 1,47% (их доходность снизилась на 10 базисных пунктов - до 3,61% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,1% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился за неделю и составил 280 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 2,07% (их доходность снизилась на 13 базисных пунктов и составила 3,66% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 1,53%, подорожав до 110,81% от номинала (его доходность снизилась на 25 базисных пунктов и составила 2,57% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,66%, до 112,42% от номинала (их доходность снизилась на 13 пунктов и составила 2,52% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,34%, до 109,85% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 9 базисных пунктов и составил 164 базисных пункта).

Динамика цен валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, будет волатильной из-за нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе возможной отрицательной коррекции нефтяных цен, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках, которая, в свою очередь, будет определяться новостями о распространении коронавируса и первых шагах ряда стран по постепенному снятию ограничений карантинного характера. Вместе с тем определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать сохраняющиеся высокие кредитные характеристики России.