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15 мая 2020 года 19:37

Рынок акций РФ к закрытию торгов растерял почти весь утренний рост, неделя завершилась в минусе

Москва. 15 мая. Рынок акций РФ к закрытию торгов растерял почти весь утренний рост из-за распродаж перед выходными на фоне снижения индексов в США после вышедшей слабой американской статистики по розничным продажам за апрель; индекс Мосбиржи откатился обратно ниже рубежа 2600 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза".

По итогам сессии индекс МосБиржи составил 2593,91 пункта (+0,1%, утром индекс превышал 2630 пунктов), индекс РТС - 1107,49 пункта (+0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2,6%.

Доллар поднялся до 73,79 рубля (+0,31 рубля).

По итогам короткой постпраздничной майской недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,8-2,5%, доллар вырос на 0,39 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+2,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%).

"Роснефть" в первом квартале 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 156 млрд рублей по сравнению с прибылью в 131 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Компания поясняет, что это обусловлено в основном эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд рублей) в результате ослабления рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу).

Первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров заявил в ходе телеконференции, что "Роснефть" подтверждает неизменность принципов дивидендной политики даже в сложных, беспрецедентных условиях, которые складываются в настоящее время. Он подчеркнул, что "Роснефть" не будет менять дивидендную политику, предусматривающую направление на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО.

Просели акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,6%), "Мосбиржи" (-2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,1%).

Чистая прибыль "Московской биржи" в первом квартале 2020 года выросла на 91% в годовом выражении - до 5,9 млрд рублей, однако показатель оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали роста прибыли вдвое, до 6,2 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний всплеск оптимизма на российском рынке был связан с нефтью и китайской статистикой. Котировки Brent поднимались выше $32 за баррель, а промышленность КНР показала рост на 3,9% по сравнению с апрелем прошлого года. Потребление пока демонстрирует отрицательную динамику, но по промышленности можно говорить о восстановлении экономики после шока COVID-19. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) отчиталась о росте чистой прибыли в I квартале на 91%. Результаты II квартала вряд ли будут заметно хуже, так как высокая активность на рынке сохраняется. "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) сообщила о начале поставок индейки в Китай - до конца года отгрузка должна составит около 2 тыс. тонн, что удвоит зарубежные поставки данной продукции. В целом за 2020 год планируется поставить до 50 тыс. тонн птицеводческой продукции.

Рубль начинал день с укрепления после заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что снижение ставки на 100 базисных пунктов на июньском заседании регулятора будет одним из вариантов действий, если ситуация будет развиваться так, как развивается. Данное обстоятельство будет поддерживать интерес к рынку ОФЗ, а через него - рублю. Кроме того, на следующей неделе отечественная валюта также начнет получать поддержку налогового периода. Поэтому риски дальнейшего укрепления будут преобладать над рисками ослабления.

В Германии институт Роберта Коха сообщил, что скорость репродуцирования заболевания COVID-19 остается ниже 1, что говорит больше о снижении, чем о росте заболеваемости. ВВП еврозоны в I квартале показал снижение на 3,2% при ожиданиях падения на 3,3%.

В США негативный настрой, помимо слабой статистики по розничным продажам, создала информация о подготовке очередного запрета на поставки американской полупроводниковой продукции для китайской Huawei. В ответ на это Китай может включить такие компании, как Apple, Cisco Systems и другие в список неблагонадежных. Соответственно, в условиях COVID-19 шока может появиться еще одна старая проблема торговой войны, считает Кочетков.

По словам старшего аналитика УК "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова, почти вся короткая неделя на мировых рынках акций прошла под знаком коррекции. Выросшая к концу недели нефть не оказала существенной поддержки российским активам.

Рынки уже месяц находятся в неуверенном боковике, отражающем неопределенность относительно дальнейших сценариев развития "коронакризиса". Жесткий "локдаун" явно приносит результат: несмотря на расширяющийся масштаб тестирования на коронавирус, количество вновь выявляемых случаев в большинстве крупнейших экономик снижается. Однако до появления вакцины или лекарства особо нечему радоваться - люди по-прежнему сидят по домам, острожное расслабление карантинных мер едва ли быстро вернет экономическую активность к прежним уровням в ближайшей перспективе.

Если крупнейшим экономикам удастся взять ситуацию с вирусом под контроль, как это удалось Китаю и нескольким другим странам, то не исключено уверенное восстановление развивающихся рынков.

Выходящие макроэкономические показатели не внушают оптимизма. В США с начала карантина уже 33 млн человек обратились за пособиями по безработице, уровень которой по результатам апреля составил 14,5% - максимума со времен Великой депрессии. Вышедшие данные о розничных продажах побили рекорд с начала ведения этой статистики в 1992 году.

Ситуация остается довольно хрупкой - рынки очевидно хотят расти, иногда вопреки выходящей статистике, но неопределенность во множестве секторов не дает в полной мере рассчитывать на восстановление к близким докризисным уровням, считает Бирюков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, восстановление мировой экономики в любом случае будет медленным. Рост официального показателя безработицы в США в апреле до 14,7% означает, что в реальности безработица находится на уровне 24-25%. Сам факт того, что некоторые штаты США пытаются возобновить работу предприятий в тот момент, когда это еще небезопасно, тоже не может не настораживать участников рынка. По этой причине подъем американского фондового рынка при очень слабых статданных и огромной неопределенности в отношении перспектив экономики сейчас поддерживается на 80% активными мерами ФРС, но проводить вечно их нельзя, считает Абелев.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, статистика по промпроизводству в Китае говорит о постепенном восстановлении экономики, однако снижение розничных продаж свидетельствует о том, что потребительская уверенность в Китае остается ослабленной в условиях неопределенности из-за сложной экономической ситуации. В результате китайский опыт говорит о вероятном медленном восстановлении мировой экономики по мере постепенного выхода стран из карантина. Наблюдаемая в последние дни эскалация отношений между США и Китаем сохраняет неопределенность по поводу перспектив торговой сделки между двумя странами. В случае дальнейшей эскалации конфликта не исключен отказ стран выполнять условия торгового соглашения, что может привести к новой волне распродаж на рынках и давлению на рисковые активы.

Данные о росте промпроизводства в Китае оказали в пятницу локальную поддержку ценам на нефть в плане надежд на скорое восстановление глобального спроса. Тем не менее, вряд ли в нынешних условиях наблюдаемый рост нефтяных котировок можно с уверенностью назвать устойчивым до появления фундаментальных предпосылок в пользу восстановления мировой экономики, пока актуальными остаются уровни вблизи $30 за баррель Brent.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), "плюсует" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,1-1,3%), но проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,9%).

Объем промышленного производства в Китае в апреле 2020 года вырос на 3,9% впервые с декабря на фоне постепенного восстановления экономики после пандемии (ожидался рост на 1,5% после снижения в марте на 1,1%). Падение розничных продаж в апреле замедлилось до 7,5%, но оказалось сильнее, чем ожидали аналитики (ожидалось снижение на 7% после падения на 15,8% в марте).

В США в пятницу вышла неоднозначная статистика. Розничные продажи в апреле рухнули на 16,4% (рекордное падение за все время ведения расчетов с 1992 года) при прогнозах снижения на 12%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае вырос до минус 48,5 пункта при прогнозах роста до минус 60 пунктов с апрельских минус 78,2 пункта.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения. "Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал он в интервью Fox Business в четверг. Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Нефть в пятницу замедлила рост, подогретый ранее надеждами, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,6 выше уровня суточной давности.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $31,7 за баррель (+1,8% и +6,7% в четверг), июльская цена WTI - $28,82 за баррель (+3,4% и +9% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+13,3%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+8,7%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+3,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,1%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%).

Подешевели акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (-7,6% и -16,5% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,1%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,8%).

Совет директоров "МГТС" в пятницу рекомендовал годовому собранию акционеров ПАО принять решение не распределять чистую прибыль за 2019 год, не выплачивать и не объявлять дивиденды на акции.

Акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) к вечеру просели на 0,3%, хотя днем бумаги росли после выхода финотчета. Чистая прибыль компании по МСФО в первом квартале увеличилась на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,9 млрд рублей. Рост показателя обусловлен, в том числе, прибылью в размере 4,3 млрд рублей от продажи Красноярской ГРЭС-2, пояснили в ОГК-2. EBITDA повысилась на 17,6%, до 13,98 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,719 млрд рублей (из них 11,679 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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