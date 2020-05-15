Позитивные настроения на рынке нефти должны поддержать рост котировок выше 30 долл. США за баррель - Julius Baer

Рынок нефти, похоже, вступил в более спокойную фазу и преодолел период высокой волатильности, характерной для апреля текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. "В ближайшие недели котировки нефти продолжат ощущать поддержку со стороны улучшения настроений, а в следующие несколько месяцев можно ожидать ослабление избытка предложения. Мы сохраняем конструктивную позицию по нефти и занимаем длинные позиции в ближайших фьючерсных контрактах", - отмечает эксперт банка Норберт Рюкер.

Последние несколько дней цены на нефть марки Brent торговались на уровне около 30 долл. США баррель, таким образом преодолев период волатильности в апреле. На взгляд Н. Рюкера, мощный фактор опасений по поводу заполнения хранилищ и избытка предложения утратил свою силу, в то же время происходит снижение объемов добычи, а спрос восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Транспортная активность, особенно на автомобильных дорогах, на которую приходится львиная доля использования нефти, в ведущих западных экономиках приближается к 80% от нормального уровня, а в Китае, похоже, практически вернулась к нормальным значениям. Все следят за официальной статистикой американского рынка нефти, чтобы оценить тенденции на стороне спроса, и набор данных на этой неделе в целом подтверждает его восстановление. Неожиданное снижение запасов сырой нефти и активности по переработке, скорее всего, является ложным сигналом.

"Тем временем, Саудовская Аравия неожиданно объявила о еще более значительном сокращении добычи в июне, - указывает эксперт Julius Baer. - Интересно, что это решение было принято за пределами формата ОПЕК, и за ним последовали только ближайшие ближневосточные союзники Саудовской Аравии. Причины остаются неясными, но могут включать в себя отсутствие спроса, восстановление связей с правительством США или просто поддержку восстановительного роста цен на нефть. Позитивные настроения на рынке нефти должны поддержать рост котировок выше 30 долл. США за баррель, после чего последует этап снижения избытка предложения, который должен подтолкнуть цены к росту до 40 долл. США за баррель и выше к концу года. Мы придерживаемся конструктивной позиции по рынку нефти и занимаем длинные позиции в ближайших фьючерсных контактах".