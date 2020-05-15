"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Мосбиржи на 25%, подтвердив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) на 25% - до 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики ожидают ререйтинга акций биржи на фоне благоприятных для нее условий. Как полагают эксперты, "Мосбиржа" выиграет от продолжения смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а также от притока розничных инвесторов.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Московской биржи", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 127,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 117,7 рубля за штуку.