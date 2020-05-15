Julius Baer занимает нейтральную позицию по алюминию и меди и считает текущий уровень цен на железную руду неустойчивым

Свежие данные по инвестициям в основные средства и сектору недвижимости в Китае указывают на то, что страна восстанавливается после кризиса коронавируса, и таким образом, спрос на металлы также восстанавливается, говорится в комментарии Julius Baer.

"Хотя относительная сила внутреннего спроса в Китае отражается в локальных ценах, мы полагаем, что алюминию и меди потребуется некоторое время на то, чтобы спрос на них вернулся к докризисным уровням. По этой причине мы занимаем нейтральную позицию по этим металлам. Учитывая, что спрос на железную руду в ближайшем будущем должен снизиться, мы сохраняем осторожную позицию по рынку железной руды", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

По мнению эксперта, в последние несколько недель появились признаки того, что Китай довольно быстро восстанавливается после кризиса коронавируса, несмотря на продолжающиеся усилия по сдерживанию очередной волны заболеваний. Пока что это в основном связано с более гибкой сервисной экономикой, однако свежие данные по инвестициям в основные средства и сектору недвижимости показывают, что строительная деятельность также ускоряется. В апреле инвестиции в инфраструктуру и недвижимость вернулись к росту, хотя его темпы по-прежнему отстают от прошлогодних уровней. Тем временем, продажи недвижимости и запуск новых проектов вернулись к прошлогодним уровням, которые были самыми высокими за последние пять лет.

"Несмотря на то, что спрос на металлы, активно используемые в строительстве, восстанавливается, промышленный сектор остается довольно вялым, что связано с текущей рецессией на экспортных рынках Китая, - подчеркивает Карстен Менке. - Относительная сила внутреннего спроса в Китае отражается в местных ценах. Алюминий и медь, торгуемые на Шанхайской фьючерсной бирже, в последнее время опережают своих международных конкурентов, в то время как котировки железной руды выросли с начала года. Тем не менее, рост цен на железную руду в значительной степени является результатом ограниченных поставок. Поставки из Бразилии, второго по величине производителя в мире после Австралии, до сих пор не достигли обычных сезонных уровней во втором квартале, так как добыча и портовые операции были затруднены в связи с мерами по борьбе с пандемией коронавируса".

На взгляд эксперта Julius Baer, на то, чтобы спрос на металлы вернулся к докризисным уровням, потребуется некоторое время, и в первую очередь это касается алюминия и меди. "Таким образом, мы сохраняем нейтральную позицию по этим металлам и видим ограниченный потенциал роста котировок с текущих уровней. Между тем, спрос на железную руду должен скорее снизиться, чем укрепиться, что вместе с перспективой восстановления поставок указывает на то, что текущий уровень цен не является устойчивым. Мы сохраняем осторожную позицию по железной руде". - заключает К. Менке.